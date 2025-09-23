台北、上海雙城論壇延期 改在年底舉行 陸委會：相當意外

快訊

經濟日報／ 記者林麗玉陳宥菘陳湘瑾／台北報導
雙城論壇臨時喊卡，延至年底舉辦。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席歡迎晚宴。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安原定本周四（25日）率團赴上海參加雙城論壇，先遣團今（23日）出發，出發前夕市府臨時喊卡，延至年底舉辦。副市長林奕華表示，9月25至27日雙城論壇延後，是因雙城論壇要「雙城好、兩岸好」一定要穩健周全，為兩岸交流加分，所以「急事緩辦」。

據了解，今年雙城論壇由蔣萬安率團參加的主論壇、行程、還有簽署兩項MOU等，截至昨（22）日上午，市府都未收到中央審查通過公文。由於舉辦在即，先遣團今天就要出發、明天媒體團出發、蔣萬安參訪團也將周四出發，所有審查都尚未通過，導致今年被迫延後。

林奕華坦言，今年主論壇將簽署兩項MOU，包括河岸治理、職訓培訓交流，審查進度沒有想像中順利。考量很多事務性、技術性審查協調進度，經評估後，覺得還是要更周延準備，這兩天決定不在9月辦理。

陸委會副主委梁文傑昨回應，MOU牽涉的部會很多，但上周五已初步達成共識，移民署本來周一早上就要發證同意赴陸，對於北市府宣布緩辦「相當意外」。

陸委會也發布聲明補充指，針對陸委會有意阻撓「雙城論壇」的報導，與事實完全不符，並指包含MOU及陸委會提出的四點提醒事項，「初步都獲得共識」。陸委會表示，未來等市府確定舉辦時程等相關安排後，陸委會亦將協助市府讓論壇在合於政策法規下，順利推動。

陸委會18日針對雙城論壇提出四點提醒事項，要求訪團應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，譬如「兩岸觀光」等議題；在陸期間不得參加中共三個「八十周年」等相關活動。

至於蔣萬安參訪行程及主論壇部分，林奕華提到，陸委會有針對主論壇要求補充講者、分論壇細節，行程相關安排可能會見大陸哪些官員等資料，因雙城論壇是目前兩岸唯一官方交流平台，所以要確定它非常穩健周全，也希望交流能夠發揮實質效果，才能為兩岸加分。

上海一名涉台學者聽到上述消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常強的意願繼續推動雙城論壇。他強調，若雙城論壇真的中斷，未來兩岸城市交流及兩岸關係的前景都將更加讓人擔憂。

