藍議員指雙城論壇遭卡關 陸委會：與北市府溝通無礙
針對國民黨議員柳采葳抨擊陸委會刻意卡關台北上海雙城論壇舉行，陸委會副主委梁文傑今天再次表示，台北市政府和陸委會溝通無礙，北市府相關首長很清楚整個過程。
台北市政府今天早上宣布原訂9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇延期辦理。梁文傑今天上午表示，很意外北市府突然暫時停止舉辦，並指移民署本來今天要發證，讓全團都可以出發。
柳采葳今天抨擊，原來陸委會刻意卡關直到今天都還沒審批行程，等到北市府聲明暫緩後，梁文傑假惺惺地說「好意外，原本今天就要發證了」，「這種作法就是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的『綠茶X』」。
梁文傑對此回應，至今並不清楚北市府延後的原因為何，但台北市政府和陸委會溝通無礙，北市府相關首長很清楚整個過程。北市府今天早上先撤回赴陸申請和原來的合作備忘錄（MOU）版本，之後將再根據各主管機關意見修正後重新申請，屆時陸委會也將再提供協助。
