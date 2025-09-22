快訊

卡關雙城論壇又裝無辜 柳采葳轟陸委會：心機重又愛裝無辜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。記者潘俊宏／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安原訂本月25到27日赴上海參加雙城論壇，臨時喊卡延期。國民黨北市議員柳采葳批評中央陸委會，刻意卡關雙城論壇、又裝無辜，陸委會就是個「綠茶X」。

柳采葳說，北市府發聲明證實，為了讓雙城論壇更完備，原訂本周的雙城論壇延後到年底。那到底問題出在哪呢？原來陸委會刻意卡關，直到今天都還沒審批行程，等到北市府聲明暫緩後，陸委會副主委梁文傑更是假惺惺地說「好意外，原本今天就要發證了」，這種作法就是大家最討厭的心機重又愛裝無辜的綠茶。

柳說，事實上，明天台北市政府就有一團6至7人的先遣團要出發，陸委會不可能不知道，等到市府決定暫緩才出來說要發證，這就是明確的兩面手法，卡到你不得不取消，才在裝好人。陸委會如果真的樂見雙城論壇舉辦，就應該調整態度，正面的給予支持，而不是一邊卡，一邊還想要當好人。更不應該處處設限，一下子不能談觀光，一邊又要對於備忘錄處處設限，讓市府穿小鞋。

柳采葳說，民進黨打從一開始就沒有想讓雙城論壇順利進行，陸委會一開始就硬設四條紅線，最荒唐的是還禁止雙城論壇談「觀光」，台灣最需要振興的就是觀光，結果民進黨卻要把兩岸觀光議題鎖死。再加上處處刁難備忘錄，處處設限，就是因為兩岸交流北市府做到了，做得很好，而這也是民進黨永遠做不到的。

柳說，民進黨不願意維持兩岸穩定，也無法做到對等的溝通，只能靠一再「卡館」、「卡雙城」來製造對立，視兩岸交流為威脅。陸委會一再作為兩岸溝通的阻礙，根本就是玩弄政治手段，忘了自己應該扮演橋樑的角色。當民進黨元老洪奇昌參加京台科技論壇喊出「堅決反對台獨」時，梁文傑副主委，請問你又在哪裡？

柳說，過去梁文傑曾經說過「全世界最了解中國大陸的就是台灣人」，這點沒錯。正因為有交流，兩岸人民才懂得如何保持穩定。兩岸關係的穩定，根本不靠民進黨嘴巴裡的空話，而是依賴真實的交流。梁文傑與陸委會的行徑，只會讓兩岸關係更緊繃裂，對台灣的未來毫無幫助。

雙城論壇 柳采葳 陸委會

