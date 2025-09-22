快訊

雙城論壇暫緩 北京涉台學者：兩岸關係越來越艱困

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京聯合大學台灣研究院院長李振廣。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影
北京聯合大學台灣研究院院長李振廣。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影

台北市政府今宣布，原定本周登場的台北上海雙城論壇暫緩舉行，兩岸關係添上陰霾。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣今天受訪說，相信陸方已做好充分準備，只要台北市政府能來，因此責任不在陸方，而在「台灣當局」，這也說明「兩岸關係的確越來越艱困」。

李振廣坦言，當前兩岸關係已十分困難，如今行之有年的，作為兩岸標誌性交流項目的雙城論壇，也面臨延期，造成大家「心理上的衝擊」，也說明台北市為成功舉辦雙城論壇，可能面臨很大的阻力，說明「兩岸關係的確越來越艱困」。

李振廣表示，「原因大家都心裡清楚，肯定都不是在大陸這邊，肯定台灣某些方面，給台北市政府製造了一些難以克服的障礙和困難」，迫使雙城論壇不得不延期。

他強調，就雙城論壇來說，相信大陸、上海方面已經做好充足準備，只要台北市政府能來，陸方也希望將這個平台繼續舉辦下去。

至於去年雙城論壇舉辦時，上海方曾宣布將恢復民眾赴台旅遊，但至今未能實現，李振廣說，陸方希望看到兩岸交流越來越順暢，問題是出在台灣當局，需要台灣當局來解決。

