【重磅快評】戰到底或卡到底 賴總統的「雙城奇謀」

1年1度的雙城論壇原訂3天後在上海登場，台北市政府今天突然宣布延至年底再舉辦，避免「本來應該從從容容、游刃有餘，結果變成匆匆忙忙、連滾帶爬」。陸委會副主委梁文傑直言意外，因為移民署本來今天上午就要核發許可證。兩岸三方諜對諜，賴政府扮演攔路虎，還想裝成天真無辜的巧虎，「萊爾團隊」或許唬得過自己人、卻唬不過明眼人。

聯合報公布「兩岸關係年度大調查」，不滿意賴清德總統處理兩岸關係表現的比率由4成3急速上升到6成3，好評則由4成4近乎腰斬至2成6；特別是展望兩岸關係，8成8民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，4成6民眾期待兩岸經貿關係持續加強，雙雙創近4年新高。換言之，民眾希望透過雙城論壇等平台促進兩岸交流，賴政府政策卻常背道而馳。

賴總統日前出席「全社會防衛韌性委員會」成立滿周年致詞時表示，假如台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降都是假訊息，這就是台灣的立場。賴總統雖然嘴巴喊「以戰逼和」，結果卻像「以戰逼戰」，兩岸恐陷入敵意螺旋。

雙城論壇有兩個「合作備忘錄（MOU）」，北市府1個月前向中央送件，許多部會卻「已讀不回」，雙城論壇北市府先遣團隊原訂明天出發，為了避免橫生枝節，北市府今天只好宣布喊卡。負責與上海方磋商的台北市副市長林奕華今天證實，雙城論壇MOU牽涉部會很多，進度上沒有想像中順利，有些部會的確還沒回覆，還有1個MOU還在磋商相關內容，台北市、中央部會，還要邀上海方來磋商，在MOU內容尚未完全確定前，決定急事緩辦。

梁文傑說，上周五大家已初步都達成共識，移民署本來今天早上就要核發許可證，讓北市府全團赴上海，所以「我們也相當意外，也有點遺憾」。對於梁文傑的談話，各界也感到意外與遺憾，畢竟兩岸交流又不是郊遊觀光，雙方事前協商必須非常謹慎，但若欠缺互信基礎，一個小動作就可能被質疑「心懷不軌」。台北市長蔣萬安原訂9月25日率團出發，中央卻直到今天才「口頭宣稱」打算發證，地方被迫只能緊急煞車；魔鬼藏在細節裡，中央政府對於雙城論壇MOU的態度，不是刻意刁難、就是假裝天真。

大罷免大失敗後，賴總統一度宣布「休養生息」，不過短短幾天，新任民進黨秘書長徐國勇就戰火四射，左批民眾黨、右打蔣萬安；中央政府對雙城論壇則是窮盡一切審核能力，把強調市政交流的雙城論壇視為兩岸角力的雙城奇謀。賴總統若繼續沉迷在自編自導的戰鬥劇本中，最後不只是兩岸戰到底、民心也耗到底。