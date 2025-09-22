學者：雙城論壇是兩岸交流重要平台 應持續辦下去

原定本周登場的台北—上海雙城論壇傳出暫緩的消息，政大經濟系兼任教授、國民黨大陸事務部主任林祖嘉指出，論壇延期原因尚不明朗，外界有說法認為可能與陸委會證件發放延遲有關，也有人認為論壇籌備尚未完全就緒。「不管怎麼說，雙城論壇在目前兩岸氣氛不佳的情況下，是一個非常重要的平台，應持續辦下去。」

林祖嘉接受本報訪問時表示，雙城論壇延遲有眾多說法，不過，論壇議題涵蓋智慧城市、遠距醫療、綠色環保與垃圾處理等，與民生問題高度相關，有助增進兩岸互相理解。「在目前緊張的情況下，多一個交流管道讓彼此更了解對方，是好的。」他強調，即便行政上有干預，也不應阻礙論壇舉行，因為並不涉及國家安全。

對短期影響，林祖嘉認為，延期主要反映各方協商與安排的考量。台北市長蔣萬安曾表示「辦得早不如辦得好」，顯示延期並非取消，而是希望雙方能明確確認彼此想法後再舉行。不論如何，雙城論壇對現在兩岸這種不是很好的氣氛下來說，是個很重要平台，應該要持續舉辦，他並稱希望陸委會的干預能減少，讓論壇順利進行。

林祖嘉再指，雙城論壇在兩岸交流中具高層級代表性，尤其是上海市長或市委書記參與，是兩岸官方難得的溝通平台。「見面三分情，見面才能理解彼此想法。」這種交流有助於降低誤判與敵意螺旋，對兩岸長期關係發展有正面影響。

林祖嘉引用本報今日針對兩岸關係所做民調指出，約八成國人希望兩岸持續交流；若連最基本、政治意涵不強的城市交流都被禁止，將加劇緊張、減少互信。他續稱，尤其在現在兩岸如此緊張的時候，有多點的管道讓彼此多點的認識跟了解是好事，所以「雙方應該努力的讓它（雙城論壇）盡早去實現」。他強調，交流不該停下來，兩岸雙方須保持溝通。