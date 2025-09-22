雙城論壇引發朝野攻防 吳思瑤：北市自行撤案卻嫁禍中央

2025年「台北─上海城市論壇」雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元質疑中央刁難。民進黨立委吳思瑤說，中央不是北市的橡皮圖章，審查需合理時間，北市卻壓線送件，自己撤案卻嫁禍中央，政治操作斧鑿斑斑，「蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了！」

「雙城論壇中央沒有卡，是北市自己要延！」吳思瑤指出，中央政府一直站在協助的角度，移民署原訂今天就要發證讓全團赴上海，但北市府決定暫時撤回申請，中央也想問為什麼？

吳思瑤續指，台北市府既然這麼重視雙城論壇，那就要即早規劃依序申請。兩岸簽署MOU依規需跨部會審查，當然不可能昨天送今天准，北市「壓線」送件形同壓縮中央合理審查時程。自己拖延還怪人？

吳思瑤說，北市府拿雙城論壇進行政治操作已經不是新聞，蔣萬安近來改變人設、動輒砲打中央來累積政治資本，現在再刻意塑造雙城論壇卡關是遭中央的打壓、刁難，不過是如法炮製、食髓知味罷了。重視雙城論壇，何不認真點？自己準備不及，還嫁禍中央！「蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了！」