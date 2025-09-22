快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

雙城論壇引發朝野攻防 吳思瑤：北市自行撤案卻嫁禍中央

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

2025年「台北─上海城市論壇」雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元質疑中央刁難。民進黨立委吳思瑤說，中央不是北市的橡皮圖章，審查需合理時間，北市卻壓線送件，自己撤案卻嫁禍中央，政治操作斧鑿斑斑，「蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了！」

雙城論壇中央沒有卡，是北市自己要延！」吳思瑤指出，中央政府一直站在協助的角度，移民署原訂今天就要發證讓全團赴上海，但北市府決定暫時撤回申請，中央也想問為什麼？

吳思瑤續指，台北市府既然這麼重視雙城論壇，那就要即早規劃依序申請。兩岸簽署MOU依規需跨部會審查，當然不可能昨天送今天准，北市「壓線」送件形同壓縮中央合理審查時程。自己拖延還怪人？

吳思瑤說，北市府拿雙城論壇進行政治操作已經不是新聞，蔣萬安近來改變人設、動輒砲打中央來累積政治資本，現在再刻意塑造雙城論壇卡關是遭中央的打壓、刁難，不過是如法炮製、食髓知味罷了。重視雙城論壇，何不認真點？自己準備不及，還嫁禍中央！「蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了！」

雙城論壇

延伸閱讀

蔣萬安照片疑遭盜發文稱放颱風假 北市：報警處理

進步、安全綠列優先法案 吳思瑤遺憾國民黨「年改走回頭路」

吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部

捷運補助款吳思瑤批蔣萬安「恃寵而驕」 柳采葳轟吳：背棄選區

相關新聞

逾8成民眾認兩岸要持續交流...雙城卻卡關 她批：陸委會與民意背道而馳

雙城論壇因中央審核遲未通過，宣布延期日期未定，讓兩岸交流對話管道再陷僵局，本報今發布2025兩岸關係年度大調查，有超過八...

雙城論壇緩辦！學者：兩岸愈不交流 對立危機愈高

台北上海雙城論壇原訂25日在上海登場，不過北市府22日早上宣布緩辦，指出原定簽署的兩項MOU磋商進度不順，有部會尚未回覆...

雙城論壇暫緩 陸學者：一旦中斷兩岸關係前景堪憂

原訂25日登場的台北—上海雙城論壇今早傳出暫緩的消息，上海一名涉台學者聽到這項消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常...

新聞幕後／卡雙城？ 陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

台北上海雙城論壇，北市長蔣萬安原訂3天後、9月25至27日出訪上海，今行程突喊卡。據了解，今年是依慣例兩周前送件，但陸委...

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

2025台北上海城市論壇雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元今天質疑中央刁難。台北市副市長林奕華說，磋商包含台北市、...

雙城論壇緩辦 問題出在這份MOU涉及的法令限制

北市府原定25至27日由市長蔣萬安率團赴上海出席今年雙城論壇，卻於今天一早宣布，經完整考量決定不在9月辦理。據悉，關鍵出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。