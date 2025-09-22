雙城論壇推遲 學者：年底前能否辦成是兩岸關係指標

原訂於25日在上海登場的台北上海雙城論壇，因台北市府22日宣布簽署的兩項MOU磋商進度不順、部分部會尚未回覆而緩辦。政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯研判，此次延期短期影響較明顯，對兩岸關係的長期結構不會造成改變。他稱，今年底能否如期舉行，將成為觀察兩岸關係走向的重要指標；若今年無法舉行，反映當前情勢，若明年舉行，則可能與地方選舉因素相關。

曾偉峯接受本報訪問時指，雙城論壇延期的原因尚未完全明朗，各方都有自己的考量。陸方在與台北市政府協商時，可能基於不同因素作出安排；而台北市政府方面也有其判斷。當然我方中央也有中央的考量，有說法指出是中央卡關，不過目前現在從北市府聲明看起來好像未有這麼明確。

曾偉峯研判，此次延期更多是暫時性的因素，而非長期結構性變化所致。他指出，「短期來看，這象徵兩岸關係仍在變動中，尤其是在大罷免之後，各方都在重新評估現況，以及對明年選舉可能帶來的影響。」

曾偉峯分析，延期反映出雙方在政治、交流及成果展示上的考量。尤其對於上海方面而言，雙城論壇是目前兩岸官方交流中最高層級的市長層級活動，因此如何透過論壇展示對台政策與善意，是其安排的重要考量。他認為，這次延期有如雙方試探的過程，而非刻意製造阻礙，「如果所有東西已經安排妥當，對方一定會推進。」

在活動規劃上，曾偉峯稱，陸方可能希望論壇能以更高層級、更隆重或更全面的方式呈現，以提升活動的聲量與成果。相比去年，2025年的雙城論壇在輿論聲量上仍不突出，尤其今年上半年相關消息並不多，因此此次延期或許能讓陸方在安排上有更充分的時間。

對於短期影響，曾偉峯強調，這次延期與台灣大罷免事件密切相關，現在在兩岸關係的變動中，尤其是在大罷免這麼大個的政治事件結束後，各方都在重新評估，現在台灣對兩岸關係的局面可能會有什麼樣的改變，「大罷免會影響陸方對台灣民情的判斷，也影響雙城論壇的定調。」

但他同時指，長期來看，這次延期不會對兩岸關係結構造成實質改變。「中共對台的政策方向仍在既定軌道上，不會因為這一次延期而轉變。」

至於長期影響，曾偉峯說，這次延期對兩岸關係的結構不會造成改變。目前兩岸關係的整體方向仍保持既有軌道——中共對台的政策，包括統戰手段以及文攻武嚇的策略，應該不會因為這次延期而有所轉變。不過值得注意的是，雙城論壇作為目前兩岸官方交流的重要平台，其後續安排仍值得觀察。

曾偉峯提醒，雙城論壇不同於其他兩岸交流大型活動，如海峽論壇，能帶來實質交流和成果，尤其是與台北市政府直接對接的層級。「交流本身是難得的溝通機會，而上海在其中的角色尤為關鍵，不僅是經濟引擎，也代表（中共）中央任務的執行。」雙城論壇的實際效果仍需觀察。

談及雙城論壇今年底是否能如期舉行，曾偉峯認為，將成為觀察兩岸關係走向的重要指標。他指，「如果今年辦不成，將反映出當前兩岸關係的情勢；明年辦，再加上（明年）地方選舉因素，又可能帶來不同的政治意涵。」