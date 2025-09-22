逾8成民眾認兩岸要持續交流...雙城卻卡關 她批：陸委會與民意背道而馳

雙城論壇因中央審核遲未通過，宣布延期日期未定，讓兩岸交流對話管道再陷僵局，本報今發布2025兩岸關係年度大調查，有超過八成民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道。議員鍾沛君痛批，陸委會與民意背道而馳，無視台灣人要對話、要經貿訴求，讓台灣陷入險境。

鍾沛君引用本報今日針對兩岸關係所做調查指出，台灣人要對話、要經貿，但陸委會是與民意背道而馳，刻意刁難雙城論壇，逼得北市府只能宣布延期，雙城論壇是目前兩岸唯一還持續推動官方交流平台意義重大，這次論壇MOU也不過是「水資源」與「技職教育」，陸委會還要雞蛋裡挑骨頭找碴，說穿了就是不想讓兩岸有正常的溝通。

從大調查數據顯示，兩岸惡化的責任，大家心知肚明，主因就是民進黨的執政與政策；其中顯示，可能導致兩岸關係緊張的前三大因素，第一台灣獨立占17%；第二民進黨執政占15%；第三民進黨的大陸政策占13%，鍾沛君說，這些都與民進黨切身相關，民進黨不但不檢討還繼續封殺對話、卡住平台，讓台灣陷入完全沒有正式溝通管道的險境。

鍾沛君批評，「民眾要對話，民進黨要對抗」是目前台灣真實寫照，她支持市府的決定，不妥協、不虛辦、不放棄，堅持在艱困兩岸環境中推動友善對話，讓雙城論壇真正帶來務實成果，替市民爭取理解、累積互信，為台北，也為兩岸找到一條緩和之路。