雙城論壇緩辦！學者：兩岸愈不交流 對立危機愈高

台北上海雙城論壇原訂25日在上海登場，不過北市府22日早上宣布緩辦，指出原定簽署的兩項MOU磋商進度不順，有部會尚未回覆內容，疑審查卡關。對此，民主文教基金會董事長桂宏誠表示，賴總統把大陸定位為「境外敵對勢力」及互不隸屬的「外國」，讓兩岸關係幾乎已快終结和平的可能性。但他強調，兩岸愈不交流，對立的危機就愈高。

桂宏誠受訪表示，北市府8月中已申請赴陸就雙城論壇洽商，確定9月要辦的活動，又逢中秋前夕，兩岸天涯共此時。雙城論壇已是兩岸當前難得尚存的交流渠道，卻「突然」生變而延辦，今年雙城輪到上海主辦，因此推測可能是上海方面要延期，不過情形不能與去年台北主辦方延辦相提並論。

桂宏誠指出，總統賴清德今年把大陸定位為「境外敵對勢力」，又指大陸對台灣而言是互不隸屬的「外國」，他認為，這讓要被當成「敵國」的上海市與台北進行交流，讓兩岸關係幾乎已要終結和平的可能性。

桂宏誠強調，兩岸愈不交流，愈沒有增進情誼和融合的機會，對立的危機就愈高。本周雙城論壇緩辦之後，是否會在年底前照常舉行，將會是兩岸關係的重要指標。