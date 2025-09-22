快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇緩辦！學者：兩岸愈不交流 對立危機愈高

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
台北市政府22日表示，原定25日在上海登場的台北上海雙城論壇緩辦。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。（圖／報系資料照片）
台北市政府22日表示，原定25日在上海登場的台北上海雙城論壇緩辦。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。（圖／報系資料照片）

台北上海雙城論壇原訂25日在上海登場，不過北市府22日早上宣布緩辦，指出原定簽署的兩項MOU磋商進度不順，有部會尚未回覆內容，疑審查卡關。對此，民主文教基金會董事長桂宏誠表示，賴總統把大陸定位為「境外敵對勢力」及互不隸屬的「外國」，讓兩岸關係幾乎已快終结和平的可能性。但他強調，兩岸愈不交流，對立的危機就愈高。

桂宏誠受訪表示，北市府8月中已申請赴陸就雙城論壇洽商，確定9月要辦的活動，又逢中秋前夕，兩岸天涯共此時。雙城論壇已是兩岸當前難得尚存的交流渠道，卻「突然」生變而延辦，今年雙城輪到上海主辦，因此推測可能是上海方面要延期，不過情形不能與去年台北主辦方延辦相提並論。

桂宏誠指出，總統賴清德今年把大陸定位為「境外敵對勢力」，又指大陸對台灣而言是互不隸屬的「外國」，他認為，這讓要被當成「敵國」的上海市與台北進行交流，讓兩岸關係幾乎已要終結和平的可能性。

桂宏誠強調，兩岸愈不交流，愈沒有增進情誼和融合的機會，對立的危機就愈高。本周雙城論壇緩辦之後，是否會在年底前照常舉行，將會是兩岸關係的重要指標。

雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

藍議員批中央卡雙城論壇 綠：與北市府玩兩面手法

「處處給北市府穿小鞋」 賴士葆：部會想讓雙城論壇辦不下去

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原計畫上午核可

相關新聞

逾8成民眾認兩岸要持續交流...雙城卻卡關 她批：陸委會與民意背道而馳

雙城論壇因中央審核遲未通過，宣布延期日期未定，讓兩岸交流對話管道再陷僵局，本報今發布2025兩岸關係年度大調查，有超過八...

雙城論壇緩辦！學者：兩岸愈不交流 對立危機愈高

台北上海雙城論壇原訂25日在上海登場，不過北市府22日早上宣布緩辦，指出原定簽署的兩項MOU磋商進度不順，有部會尚未回覆...

新聞幕後／卡雙城？ 陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

台北上海雙城論壇，北市長蔣萬安原訂3天後、9月25至27日出訪上海，今行程突喊卡。據了解，今年是依慣例兩周前送件，但陸委...

雙城論壇緩辦 問題出在這份MOU涉及的法令限制

北市府原定25至27日由市長蔣萬安率團赴上海出席今年雙城論壇，卻於今天一早宣布，經完整考量決定不在9月辦理。據悉，關鍵出...

雙城論壇暫緩 陸學者：一旦中斷兩岸關係前景堪憂

原訂25日登場的台北—上海雙城論壇今早傳出暫緩的消息，上海一名涉台學者聽到這項消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常...

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

2025台北上海城市論壇雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元今天質疑中央刁難。台北市副市長林奕華說，磋商包含台北市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。