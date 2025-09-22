快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇暫緩 陸學者：一旦中斷兩岸關係前景堪憂

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
上海涉台學者表示，雙城論壇一旦中斷，​兩岸關係前景將更加讓人擔憂。圖為去年12月雙城論壇在台北舉行時，台北市長蔣萬安（右）在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源（左）等上海團，兩人在交換禮物後握手致意。（本報資料照）
上海涉台學者表示，雙城論壇一旦中斷，​兩岸關係前景將更加讓人擔憂。圖為去年12月雙城論壇在台北舉行時，台北市長蔣萬安（右）在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源（左）等上海團，兩人在交換禮物後握手致意。（本報資料照）

原訂25日登場的台北—上海雙城論壇今早傳出暫緩的消息，上海一名涉台學者聽到這項消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常強的意願繼續推動雙城論壇。他強調，若雙城論壇真的中斷，未來兩岸城市交流及兩岸關係的前景都將更加讓人擔憂。

上海這位不願具名的涉台學者接受本報採訪時，對於雙城論壇傳出緩辦的消息相當驚訝。這名學者表示，就他所知，上海和台北好不容易在非常短的時間裡，一起努力把這個案子給定下來，台北市也有人派人過來上海溝通商量，最終能敲定9月25至27日舉辦，實際上是非常不容易。

針對台北市政府表示，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備。該名學者表示，今年雙城論壇本身籌備確實啟動得比較晚，幾乎是過了暑假才開始明顯推動，時間上就顯得比較倉促。陸委會上周四記者會又提了很多要求，可能是台北市還有一些障礙需要進一步去調整。

但他強調，「上海市和台北市都有非常強的意願，要推動這個活動繼續下去。」

上海這名涉台學者進一步指出，陸委會在審核過程中可能會有很多要求，提出很多限制，導致上海與台北本來已經有安排的或已經談好的，都受到影響，這是最關鍵的一個因素。陸委會提出的很多要求，有可能不是台北市單方面能執行的。

從兩岸關係的大背景來看，他認為，當前兩岸關係確實非常不好。賴清德當局在互不隸屬的「兩國論」裡不斷挑釁大陸政策底限，大陸也一再表達堅決反對台獨分裂行徑。在這樣的大背景下，兩岸交流近乎全面停擺，上海—台北城市交流是僅剩的「一枝花在開」，能堅持到今天並不容易。因此雙城論壇一旦中斷，肯定會進一步衝擊兩岸關係，現在就看陸委會能否透過技術手段來解決。

雙城論壇

延伸閱讀

新聞幕後／卡雙城？ 陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

藍議員批中央卡雙城論壇 綠：與北市府玩兩面手法

「處處給北市府穿小鞋」 賴士葆：部會想讓雙城論壇辦不下去

相關新聞

新聞幕後／卡雙城？ 陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

台北上海雙城論壇，北市長蔣萬安原訂3天後、9月25至27日出訪上海，今行程突喊卡。據了解，今年是依慣例兩周前送件，但陸委...

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原計畫上午核可

台北上海雙城論壇原訂25日（本周四）在上海登場，不過台北市政府22日早上表示，今年要簽訂的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完...

雙城論壇緩辦 問題出在這份MOU涉及的法令限制

北市府原定25至27日由市長蔣萬安率團赴上海出席今年雙城論壇，卻於今天一早宣布，經完整考量決定不在9月辦理。據悉，關鍵出...

雙城論壇遭卡關延期舉辦 藍議員點這原因：今年恐辦不成…

原訂周四登場雙城論壇因北市府遲未收到陸委會審核通過公文，今天宣布延期舉辦，議員曾獻瑩指出，中央跟市府顯然溝通不順暢，成為...

雙城論壇暫緩 陸學者：一旦中斷兩岸關係前景堪憂

原訂25日登場的台北—上海雙城論壇今早傳出暫緩的消息，上海一名涉台學者聽到這項消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常...

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

2025台北上海城市論壇雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元今天質疑中央刁難。台北市副市長林奕華說，磋商包含台北市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。