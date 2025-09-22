雙城論壇暫緩 陸學者：一旦中斷兩岸關係前景堪憂

原訂25日登場的台北—上海雙城論壇今早傳出暫緩的消息，上海一名涉台學者聽到這項消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常強的意願繼續推動雙城論壇。他強調，若雙城論壇真的中斷，未來兩岸城市交流及兩岸關係的前景都將更加讓人擔憂。

上海這位不願具名的涉台學者接受本報採訪時，對於雙城論壇傳出緩辦的消息相當驚訝。這名學者表示，就他所知，上海和台北好不容易在非常短的時間裡，一起努力把這個案子給定下來，台北市也有人派人過來上海溝通商量，最終能敲定9月25至27日舉辦，實際上是非常不容易。

針對台北市政府表示，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備。該名學者表示，今年雙城論壇本身籌備確實啟動得比較晚，幾乎是過了暑假才開始明顯推動，時間上就顯得比較倉促。陸委會上周四記者會又提了很多要求，可能是台北市還有一些障礙需要進一步去調整。

但他強調，「上海市和台北市都有非常強的意願，要推動這個活動繼續下去。」

上海這名涉台學者進一步指出，陸委會在審核過程中可能會有很多要求，提出很多限制，導致上海與台北本來已經有安排的或已經談好的，都受到影響，這是最關鍵的一個因素。陸委會提出的很多要求，有可能不是台北市單方面能執行的。

從兩岸關係的大背景來看，他認為，當前兩岸關係確實非常不好。賴清德當局在互不隸屬的「兩國論」裡不斷挑釁大陸政策底限，大陸也一再表達堅決反對台獨分裂行徑。在這樣的大背景下，兩岸交流近乎全面停擺，上海—台北城市交流是僅剩的「一枝花在開」，能堅持到今天並不容易。因此雙城論壇一旦中斷，肯定會進一步衝擊兩岸關係，現在就看陸委會能否透過技術手段來解決。