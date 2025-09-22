快訊

新聞幕後／卡雙城？ 陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。今年雙城論壇將由上海市政府主辦，北市府赴陸出席。圖／報系資料照片
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。今年雙城論壇將由上海市政府主辦，北市府赴陸出席。圖／報系資料照片

台北上海雙城論壇，北市長蔣萬安原訂3天後、9月25至27日出訪上海，今行程突喊卡。據了解，今年是依慣例兩周前送件，但陸委會不回有無意見也不批核；加上一個月前送件的MOU也被部會「已讀不回」，先遣團明就得出發，為避風險只能緩辦。

北市府今天臨時宣布今年雙城論壇緩辦，對此，陸委會發言人梁文傑稱，他們也很意外，因上周五各部會已就MOU初步達成共識，移民署今天也準備要發證，讓全團都可以出發，「什麼原因臨時決定暫停，我們也不是很清楚。」

知情人士透露，今年雙城論壇審查，中央名義稱積極協助，但審查過程確實感受「不是很順利」。以每年都會簽署的MOU為例，過去也都有這麼多部會要審，但都會有一個統籌單位，這次審查，有部會似乎刻意「已讀不回」，還有部會要求調整，市府就得再與上海方討論。

另外，雙城論壇的行程審查，過去是送出行程，因市府也必須受台灣社會檢視，彼此都會有個默契，不過從這次開始，正式文件被要求載明見誰，過去這些是私下問一下，但賴政府上任後，的確感覺審查「加嚴」，見誰都要在送件時列得非常詳細。

「青年技職培訓要怎麼統戰？」也有藍營人士質疑，過去雙城論壇的市政交流簽署的MOU，都不會觸及敏感議題，部會也幾乎不會有意見，但今年似乎感受陸委會與部會討論後，就會開出另一個新版本，市府就要再與上海方談，審查時間也整個拉長，難道對方不知道這樣拖時間絕對「會開花？」

有知情人士透露，北市府從去年雙城論壇登場前3天，陸委會卡當時的大陸國台辦主任金梅、媒體團來台，就感受到這兩年雙城論壇的籌辦過程愈加困難。

市府今年最後決定緩辦，這名不具名知情人士說，也是因中央陸委會、相關部會等，如果有哪一個環節不批核，對市府來說，若台北與上海談好的最後不能執行，將連帶衍生很多風險，所以才評估緩辦，尤其若雙城論壇舉辦，無法簽署市政交流MOU，帶不回實質成果，將很可惜。

熟悉兩岸事務人士表示，賴清德總統上任之後，北市府行之有年的雙城論壇，儘管中央稱積極協助，不過這2年卻是小動作不斷，但其實賴總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，民眾感受也非常深刻，這不僅影響到民間社會，就連單純的城市交流，也因兩岸氣氛不好，交流更加嚴峻。

這名人士說，以前賴清德總統在當台南市長時，就曾出訪上海還向對岸宣傳台南是觀光樂園，不過賴當總統後，觀光就變成了中央職權，還有抗戰勝利80周年，賴總統卻講終戰，也要求地方政府不能談這些事，整個氣氛加諸桎梏在地方政府身上，也會讓兩岸市政交流的溝通成本變得相當高。

針對雙城論壇暫緩舉辦，陸委會副主委梁文傑上午回應並不清楚暫緩理由。記者曾原信／攝影
針對雙城論壇暫緩舉辦，陸委會副主委梁文傑上午回應並不清楚暫緩理由。記者曾原信／攝影

雙城論壇

