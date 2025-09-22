雙城論壇緩辦 問題出在這份MOU涉及的法令限制

北市府原定25至27日由市長蔣萬安率團赴上海出席今年雙城論壇，卻於今天一早宣布，經完整考量決定不在9月辦理。據悉，關鍵出在北市府計劃與上海在本屆雙城論壇簽署一份關於兩市技職教育的合作備忘錄（MOU），涉及台灣現行法令問題。

雙城論壇北市府工作團原訂明日出發，市府卻在今天一早臨時喊卡。對此，陸委會副主委梁文傑表示，移民署本來今天早上就要核發許可證，讓北市府全團都可以赴上海，所以對於這個消息陸委會也相當意外。

台北市副市長林奕華上午受訪時則指出， 這次雙城論壇要簽署兩份MOU，進度上有點沒有想像中順利，有些部會還未回覆市府是否OK。其中一份MOU相關內容，北市府與中央部會、上海還在磋商中，還未完全確定。

據了解，林奕華所說，還在與相關單位磋商的這份MOU是關於兩市技職教育交流。

本屆雙城論壇，北市府計劃與上海新簽署的兩份MOU，分別涉及汙水處理及技職教育。國安人士透露，兩份MOU都涉及中央部會和相關法令。汙水處理涉及經濟部水利署，技職教育更牽涉到兩岸人力仲介問題。

國安人士表示，北市府先前送審關於台北市與上海市技職教育交流的MOU，內容過於模糊，政府相關部會看不出，台北市政府究竟是要將我們的學生送到上海接受職訓，或是要讓上海的學生來台接受職訓。但不管哪一種，都違反現行相關法令規定。

依據兩岸人民關係條例及相關法規，任何單位或個人，都不能從事「台灣人民赴大陸就業」的人力仲介業務，台灣迄今也尚未開放大陸人士來台工作。北市府計劃與上海簽署的職業教育MOU，遭相關部會認定，將涉及兩岸人力仲介或大陸人士來台工作。

但國安人士透露，經早前與北市府頻繁溝通後，原以為雙方已於上周五達成共識，內政部移民署也計畫今天上午核可並整團發證，因此北市府上午宣布雙城論壇緩辦，相關單位也十分詫異。

而上海向來高度重視雙城論壇，因雙城論壇原訂本周登場，上海市政府相關部門目前都在緊鑼密鼓準備中，對於上午傳出緩辦的消息，一些負責相關籌備工作的官員同樣感到意外，似乎都顯示今年雙城論壇緩辦的決定來得十分突然。