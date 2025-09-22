快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

中央社／ 台北22日電
本屆雙城論壇原規畫於9月舉行，台北市政府22日表示評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理。台北市副市長林奕華針對此事受訪。(取材自udn直播)
本屆雙城論壇原規畫於9月舉行，台北市政府22日表示評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理。台北市副市長林奕華針對此事受訪。(取材自udn直播)

2025台北上海城市論壇雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元今天質疑中央刁難。台北市副市長林奕華說，磋商包含台北市、中央部會、上海方，MOU相關內容都未完全確定。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，媒體先前報導台北市長蔣萬安將於25日率團出訪上海3天，蔣萬安日前受訪未直接證實，僅表示已送件給中央審查。台北市政府今天向媒體發布訊息，表示需要更周延準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理。

林奕華接受媒體聯訪時表示，事實上雙城論壇牽涉的部會是蠻多的，會有2項MOU，MOU牽涉的部會非常多，進度上沒有想像中順利。

她說，就像MOU有些部會還沒有回覆，以及有1項MOU可能還在磋商相關內容，而磋商包含台北市要跟中央部會，還有和上海方磋商，MOU相關內容上都沒有很完全確定，這是目前實際進度。

林奕華進一步說，牽涉到的部會，不一定是陸委會，有些是其他部會，所以大家有進行相關溝通及協調，而MOU的內容還沒有完全定案。

她說，MOU的送件，1項是一個月前、1項是將近一個月前，所以應該說在符合中央規範，在一個月前送去給中央部會審查，因為涉及部會較多，每個部會進度是不太一樣，這部分還是要尊重中央相關權限，當然中間有的MOU也在做相關內容討論，這屬於中央部會提出相關意見，都要持續做協調和溝通。

她說：「如果中央部會有意見，我們當然也是必須要跟上海方再協調。」

林奕華舉例，其實去年是上海方來到台北，原來預定時間也是緩辦到12月舉辦，因為，大家都希望準備上更加周全和完備，所以今年其實跟去年一樣，大家就是希望可以更好，所以再擇期做相關舉辦；等到比較確定再對外宣布。

林奕華重申，每年雙城論壇的磋商，都會決定一年有幾個時間點，一般都從第一個時間點進行相關行政程序磋商；必須確定所有事情都是在很完全準備好之下進行，這也是為什麼向來不會只決定一個時間點，很重要的部分就是希望目前兩岸官方唯一一個交流平台，要做到「雙城好、兩岸好」、「為兩岸交流加分」，所以急事緩辦。

雙城論壇

延伸閱讀

「處處給北市府穿小鞋」 賴士葆：部會想讓雙城論壇辦不下去

九月雙城論壇出發前遭喊卡 林奕華：沒想像順利

雙城論壇喊卡！綠批蔣萬安公開透明喊假的 「從圓環到雙城都一樣」

影／雙城論壇延期疑被卡關？ 林奕華：尊重中央權限

相關新聞

新聞幕後／卡雙城？ 陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

台北上海雙城論壇，北市長蔣萬安原訂3天後、9月25至27日出訪上海，今行程突喊卡。據了解，今年是依慣例兩周前送件，但陸委...

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原計畫上午核可

台北上海雙城論壇原訂25日（本周四）在上海登場，不過台北市政府22日早上表示，今年要簽訂的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完...

雙城論壇緩辦 問題出在這份MOU涉及的法令限制

北市府原定25至27日由市長蔣萬安率團赴上海出席今年雙城論壇，卻於今天一早宣布，經完整考量決定不在9月辦理。據悉，關鍵出...

雙城論壇遭卡關延期舉辦 藍議員點這原因：今年恐辦不成…

原訂周四登場雙城論壇因北市府遲未收到陸委會審核通過公文，今天宣布延期舉辦，議員曾獻瑩指出，中央跟市府顯然溝通不順暢，成為...

雙城論壇暫緩 陸學者：一旦中斷兩岸關係前景堪憂

原訂25日登場的台北—上海雙城論壇今早傳出暫緩的消息，上海一名涉台學者聽到這項消息後表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常...

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

2025台北上海城市論壇雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元今天質疑中央刁難。台北市副市長林奕華說，磋商包含台北市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。