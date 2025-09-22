雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

2025台北上海城市論壇雙方決定不在9月辦理，國民黨市議員詹為元今天質疑中央刁難。台北市副市長林奕華說，磋商包含台北市、中央部會、上海方，MOU相關內容都未完全確定。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，媒體先前報導台北市長蔣萬安將於25日率團出訪上海3天，蔣萬安日前受訪未直接證實，僅表示已送件給中央審查。台北市政府今天向媒體發布訊息，表示需要更周延準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理。

林奕華接受媒體聯訪時表示，事實上雙城論壇牽涉的部會是蠻多的，會有2項MOU，MOU牽涉的部會非常多，進度上沒有想像中順利。

她說，就像MOU有些部會還沒有回覆，以及有1項MOU可能還在磋商相關內容，而磋商包含台北市要跟中央部會，還有和上海方磋商，MOU相關內容上都沒有很完全確定，這是目前實際進度。

林奕華進一步說，牽涉到的部會，不一定是陸委會，有些是其他部會，所以大家有進行相關溝通及協調，而MOU的內容還沒有完全定案。

她說，MOU的送件，1項是一個月前、1項是將近一個月前，所以應該說在符合中央規範，在一個月前送去給中央部會審查，因為涉及部會較多，每個部會進度是不太一樣，這部分還是要尊重中央相關權限，當然中間有的MOU也在做相關內容討論，這屬於中央部會提出相關意見，都要持續做協調和溝通。

她說：「如果中央部會有意見，我們當然也是必須要跟上海方再協調。」

林奕華舉例，其實去年是上海方來到台北，原來預定時間也是緩辦到12月舉辦，因為，大家都希望準備上更加周全和完備，所以今年其實跟去年一樣，大家就是希望可以更好，所以再擇期做相關舉辦；等到比較確定再對外宣布。

林奕華重申，每年雙城論壇的磋商，都會決定一年有幾個時間點，一般都從第一個時間點進行相關行政程序磋商；必須確定所有事情都是在很完全準備好之下進行，這也是為什麼向來不會只決定一個時間點，很重要的部分就是希望目前兩岸官方唯一一個交流平台，要做到「雙城好、兩岸好」、「為兩岸交流加分」，所以急事緩辦。