雙城論壇延期 郝龍斌：辦得早不如辦得好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（中）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（中）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影

台北上海城市論壇延期，引發議論。國民黨主席候選人郝龍斌表示，不清楚延期的原因，但「辦得早，不如辦得好」，且在舉辦過程中，對台北實質的幫助最重要，他很同意台北市長蔣萬安所說，環境越險峻，雙城之間更要溝通交流，避免誤會。

郝龍斌今在台中市前市長胡志強陪同下拜會公教軍警消聯合總會。郝龍斌說，雙城論壇當初是他任內發起並促成的，且從他當台北市長後，再到柯文哲、蔣萬安，到目前為止沒有一年中斷過，他希望陸委會和民進黨政府，不要破壞目前唯一的官方溝通管道，這也是民進黨政府對兩岸關係表達最基本的善意很重要的方式。

郝龍斌說，今天之所以能在松山與虹橋機場直航，以及上海參考1999市民專線的「12345，有事找政府」、垃圾不落地及資源回收等，就是雙城論壇很重要的成果，兩城市共同合作，不僅經過溝通交流，更重要是減少誤解增加瞭解，讓兩岸之間能和平穩定發展。

郝龍斌說，絕大多數民眾主張兩岸維持現狀，所以作為黨主席，要帶領國民黨，最重要的就是多做對維持現狀有幫助的事，沒有幫助的事情少做，他始終相信，台灣海峽的和平穩定是台灣生存發展最關鍵的因素。

