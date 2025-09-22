藍議員批中央卡雙城論壇 綠：與北市府玩兩面手法

雙城論壇確定延期，國民黨台北市議員詹為元質疑中央刻意刁難，限制兩岸交流。民進黨發言人吳崢表示，支持陸委會做適當了解與把關。民進黨北市議員林亮君指出，台北市政府此次規劃倉促、壓線作業，卻稱「辦得早不如辦得好」，和國民黨自家議員玩兩面手法。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市府原規劃25日到27日出訪上海，但今天上午表示，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為需更周延準備。經完整考量，雙方決定不在9月辦理。

林亮君今天出席民進黨中央黨部記者會時說，台北市府回應「辦得早不如辦得好」，聽起來是希望能有更完善規劃，但國民黨市議員卻說是陸委會、賴政府卡雙城論壇，就她了解，這次雙城論壇跟往年一樣，都會跟上海簽MOU（合作備忘錄），細節跟內容牽涉多個部會與單位，當然應該細緻處理，所有合作協議都應該經相關單位確認，尤其跟中國之間的交流，應該更加謹慎。

林亮君質疑，北市府是否已就MOU內容提早規劃，還是根本就在壓線？就她了解，這次整個行程非常倉促，「難道要逼陸委會睜一隻眼、閉一隻眼，通過這些MOU嗎」？

吳崢表示，中國今年下半年的主旋律是「3個80年」，大肆慶祝所謂二戰勝利80周年、聯合國成立80周年，這些都是過去中華民國在國際上的成就，中華人民共和國卻直接篡改、竊取歷史，顯示中方對台灣的政治意圖從來沒有停過，陸委會做適當了解跟把關，有其必要。

針對雙城論壇，吳崢指出，交流當然是好事情，但交流是指雙方各有各的立場，就立場不同部分進行對話與了解；如果是一邊堅持立場，另外一邊被迫改變、順從別人的立場，這不叫交流，而是被吸收、被統戰。

吳崢表示，台北市長蔣萬安過去選舉時曾稱「只要共機擾台一天，我就不辦雙城論壇」，選完卻跳票，蔣在兩岸立場、對國家主權的堅持，是不是動搖、是不是被影響、被人牽著走，很多市民也會擔憂，民進黨支持陸委會做適當了解跟把關。