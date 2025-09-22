「處處給北市府穿小鞋」 賴士葆：部會想讓雙城論壇辦不下去
雙城論壇緩辦震驚各界，國民黨立委賴士葆批評，賴政府嘴巴上喊不排斥交流，但其實處處給台北市府穿小鞋，連觀光都要管；其實可以看到大罷免期間瀰漫「中共同路人」氛圍，各部會都清楚「老闆」賴清德總統要什麼，因此就想辦法卡，就是要讓雙城論壇辦不下去。
台北上海雙城論壇原訂今年25日在上海登場，不過，台北市政府22日早上聲明將「急事緩辦」，臨時決定延期舉行，日期恐落在年底。針對外界質疑是被陸委會卡關？副市長林奕華說明，牽涉到的中央部會非常多，不一定是陸委會，他們尊重中央也會持續協調。
賴士葆批評，賴政府嘴巴說不排斥兩岸交流，但實際上就是處處給台北市府穿小鞋，大家不要忘了，是陸委會先開砲的，要求台北市府不能僭越中央，包括連觀光部分，觀光署都要管，更何況其他涉及簽署MOU的部分。
賴士葆提到，回顧大罷免期間，只要跟中國大陸接觸的、不台獨的，就通通是中共同路人，各部會都清楚知道「老闆」賴清德要什麼，因此就想辦法「卡」，讓雙城論壇辦不下去，這是很清楚看得到的。
有關昨天賴清德談日本前首相安倍晉三，賴士葆也批，賴清德對日本促成台海和平歌功頌德，然而即將登場的雙城論壇也是和平交流，卻被陸委會限制不能談觀光，同樣都是促成和平，民進黨對內箝制地方政府，對外卻媚日討好令人不解，難道和平只願靠日本？
