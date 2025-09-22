快訊

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原計畫上午核可

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對雙城論壇暫緩舉辦，陸委會副主委梁文傑上午回應並不清楚暫緩理由。記者曾原信／攝影
台北上海雙城論壇原訂25日（本周四）在上海登場，不過台北市政府22日早上表示，今年要簽訂的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完全確定，決定「急事緩辦」，延期舉行，外界質疑是中央審查「技術性卡關」。陸委會副主委梁文傑出面受訪回應，MOU牽涉的部會很多，但上周五大家已初步都達成共識，移民署本來今天早上就要核發許可證，讓北市府全團都可以赴上海，「所以我們也相當意外，也有點遺憾」。

梁文傑表示，北市府提出的兩份MOU牽涉到的部會很多，例如水資源合作的MOU牽涉到經濟部水利署、內政部國土管理署、環境部，因為牽涉的部會很多，陸委會的角色就是提供協助，想辦法讓各部會的意見都能夠整合在一起。

梁文傑說，協商過程牽涉到大家的意見不少，所以可能是有一些時間會比較長一點，但市政府提出來的時間也不是很長。他表示，「上個禮拜五大家應該已經初步都達成共識，本來想說應該會很順利，今天北市府突然說先暫時停止，我們也是相當意外」。

陸委會是否要求北市府就行程相關補件？梁文傑表示，北市府該補的也補的都差不多，「今天早上移民署本來已經要發證，讓他們全團都可以去」，但是北市府決定說先暫時撤回申請，想要等以後再重新提出申請，所以我們也有點意外，也有點遺憾。

梁文傑表示，上海台北雙城論壇，多年以來，陸委會的角色都是站在積極協助的立場，這一次也是一樣。因為他們要簽署的MOU涉及到很多部會，我們也是辦理積極協調的工作，整個事情其實我們和台北市政府的溝通、協調是非常頻繁而且相當順利，「至於最後是因為什麼樣的原因讓他們臨時決定暫時停止，之後再進行，我們也不是很清楚」。他強調，從陸委會的立場，未來北市府還有再提出的時候，還是會辦理協助的角色。

