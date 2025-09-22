快訊

雙城論壇延期！綠議員諷「熱臉貼冷屁股」 批市府「甩鍋」中央不道德

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
原訂25日至27日北市與上海交流的雙城論壇，因中央尚未審查通過，市府今天宣布暫緩舉辦。本報資料照片
原訂25日至27日北市與上海交流的雙城論壇，因中央尚未審查通過，市府今天宣布暫緩舉辦。本報資料照片

雙城論壇審查至今仍未通過，北市府經考量後宣布延期，綠營議員更質疑上海方態度冷淡，簽署MOU空洞，實質交流意義不大，都是北市府「熱臉貼冷屁股」是否還有辦下去意義，如今辦不成還想甩鍋中央非常不道德，呼籲蔣不要躲起來，因出面說清楚。

民進黨議員洪健益指出，從整件事來看市府與中央仍在磋商階段，決定25日舉辦顯然是大冒進想法，且MOU內容本來就是要與陸委會討論，既然北市府有心要辦，中央要求補件也應積極補件，但顯然沒有，是不是有特殊原因、指示，要求蔣萬安現階段不要去，然後市府藉機甩鍋給中央，「這樣是非常不道德」。

洪健益也說，雙城論壇舉辦至今上海方從未對等看待過台北市，每次舉辦彷彿都是「熱臉貼人家冷屁股」，看起來去簽合作備忘錄，但實際看下來都很空洞，「哪一條是真正的對台北市有利？」還是去雙城僅是一個幌子另有目的，當全世界都在為台灣發聲，更不應該一直去捧中方大腿甚至把不能去責任甩鍋中央「非常丟臉」，且對中央不公平。

民進黨議員簡舒培也說，市府至今都沒講清楚真正原因，還有人跳出來把責任甩鍋給中央，然而中央從頭到尾都沒說不讓辦，北市府雖送件時間距離出發時間相當接近，相關單位仍然在第一時間啟動審查程序，陸委會偕同各部會也與北市密切協調，移民署的簽證也都準備好了，完全沒有阻撓。

簡舒培表示，如果蔣萬安是因為中國沒有放棄武力威脅台灣，才決定延後論壇，至少還有點骨氣市民也比較看得起，然而明明是配合對岸統戰需求談不攏，搖尾乞食沒成功，反過來想把責任推給中央阻擾，讓人看不下去，喪失作為地方領導人的格局與誠信，呼籲蔣說清楚，不要躲在話術後面。

民進黨議員顏若芳也說，依照往例要簽署MOU內容都會在出發前送進市議會審查，但目前大家都不知道此次簽署內容為何，可能就是因為與陸方、中央還在討論相關內容，也是這次無法成行關鍵主因，且這幾年上海方不管是參與人員、態度都很冷回應，與其這樣蔣萬安應重新思考，聽聽市民的意見、聲音，這樣不對等、對交流幫助意義不大的論壇，非必要去不可嗎。

雙城論壇

