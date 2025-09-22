九月雙城論壇遭取消 綠議員質疑：藍營主席選舉 甩鍋地方

台北市府原訂9月25到27日出訪上海參加雙城論壇，不過，北市府今早表示，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，9月不辦理。民進黨北市議員洪健益今早受訪質疑，現在正值國民黨主席選舉，是不是特殊原因建議不要去，這時間甩鍋給中央只是藉口。

洪健益說，依照北市副市長林奕華、國民黨北市議員所說，聽起來中央、地方、中方都還在磋商，那當初北市府當初公布9月25日就是冒進的想法。要簽署MOU相關論壇就是陸委會要針對內容討論，不會傷及我們國家國格、國家利益前提。

他說，看起來現在因為有特殊原因取消9月25日雙城，這鍋要甩給中央，認為非常不道德，既然北市府要舉辦，就要勇敢承擔這個部分，「送件一個多月了，你說中央卡你，那也會讓你補件啊，為什麼沒有，還是蔣萬安這次出去另有目？」

洪健益質疑，現在正值國民黨黨主席選舉，是不是有特殊原因，指示要求蔣萬安現階段不要去？又或者蔣萬安支持的對象，希望蔣不應該去，會影響到藍營黨內激進派、本土派、拒絕和中國有好的態度等，這時間才甩鍋給中央只是藉口。

洪健益說，MOU要簽署和兩岸間要對談，其實在對等的部分，中國大陸從頭到尾就只認為台灣是中國一個城市，蔣萬安一直興致勃勃地熱臉貼冷屁股，「參與雙城論壇是好聽的形容詞，真正理由原因是不是接受什麼訊息，或者到中國大陸報告在台灣任何進度，是比較懷疑地方。」

洪健益也說，中央政府絕對不會因為要舉辦雙城論壇，或相關兩岸間交流去卡北市府，只能說是兩岸長期關係立場緊張，對方無時無刻想併吞，當然審慎思考簽署MOU內容。

他說，但其實從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，MOU內容真正對台北市有利嗎？經瞭解內容都相當空洞，民眾不能被國民黨這種雙面手法欺騙。