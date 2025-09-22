聽新聞
雙城論壇遭卡關延期舉辦 藍議員點這原因：今年恐辦不成…
原訂周四登場雙城論壇因北市府遲未收到陸委會審核通過公文，今天宣布延期舉辦，議員曾獻瑩指出，中央跟市府顯然溝通不順暢，成為辦不成主因，加上接下來預算會期開始，年底恐還要加開臨時會，恐怕已找不出時間辦。
曾獻瑩指出，市府11日送出申請至今還沒有收到核准函，反而收到是中央陸委會警告訊息避免談觀光議題不得參加統戰活動，台北安排行程細節有許多難處時間抓得緊，但中央不樂意台北跟上海交流，最後造成的結果就是來不及。
曾獻瑩說，25號要出發機票飯店應該都是訂好，審查結果遲未下來雙城論壇就是「被延期」了，行程、人員、議題、MOU每一個都要送中央審查，「周四要出發周一還沒收到結果，延期要延到什麼時候呢？」這次審預算會期預計到12月26日，還會開臨時會到明年1月，恐怕已找不出時間辦了。
曾獻瑩直言，中央跟市府的溝通顯然不太順暢，兩岸關係緊張台北願意進行破冰促進兩岸交流，中央應該力促成行才是，卡在一些技術細節實在是划不來，損失最大的是兩岸和平發展的未來。
