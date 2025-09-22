九月雙城論壇出發前遭喊卡 林奕華：沒想像順利

北市長蔣萬安原周四赴上海參加雙城論壇，工作團明出發，不過舉辦前夕生變，市府今臨時喊卡，9月雙城延後。對於是否中央卡關？副市長林奕華上午受訪說，雙城要做到「雙城好、兩岸好」，一定要穩健周全為兩岸交流加分，所以今年急事緩辦。

據了解，今年雙城論壇的蔣萬安率團參訪主論壇、行程、簽署兩項MOU等，目前中央都尚未審查通過。由於今年雙城論壇舉辦在即，原本預計工作團隊明天就要出發、後天媒體團出發、市長蔣萬安率領的參訪團也將在周四出發，因所有審查都尚未通過，導致今年雙城論壇被迫延後。

媒體今天也問林奕華，今年雙城論壇被迫延後是哪一個環節被卡？林奕華今坦言，這次簽署兩個MOU，進度上有點沒有想像中的順利，目前的相關事務審查，今年的MOU送件是近一個月前送件，算是符合中央規範時間下送件，但因牽涉的部會較多，還是尊重中央相關權限。以今年MOU審查為例，有些部會的確還沒有回覆市府是否OK，還有一個MOU還在磋商相關內容。磋商包括北市府與中央部會、還要與上海方磋商，的確MOU磋商上都沒有完全確定。

至於蔣萬安參訪行程及主論壇部分，林奕華說，陸委會在主論壇部分，有要市府補充講者、分論壇細節、行程相關安排、可能會見到大陸方的官員等相關資料，這些要求這跟平常的要求一樣。林提到，每年雙城論壇磋商都會決定幾個時間點，會在第一個時間點決定相關行政程序，這次的確很多事務性、技術性審查協調進度，經評估之後，覺得應該還要更周延準備，所以決定不在第一個時間點九月辦理。

對於有藍營議員認為，這是是因送件，陸委會遲遲未核可，準備時間不足導致延辦？林奕華說，因台北上海雙城論壇是目前兩岸間，唯一官方交流平台，所以要確定它非常穩健周全，也希望在這樣的交流上，真的能夠發揮實質的交流效果，為兩岸加分。這次有些細節，希望這次有些細節，希望有更多籌辦時間， 讓細節更加周全完整，所以決定急事緩辦，協調好，希望雙方有更好的準備下，來進行大家所期待的雙城論壇。