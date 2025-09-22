幕後／不樂見兩岸關係和緩？ 賴政府技術性卡關雙城論壇

快訊

聯合報／ 記者林新輝林則宏
圖為2023年8月30日，蔣萬安（右）與上海市長龔正在雙城論壇開幕式上握手合照。（新華社）
圖為2023年8月30日，蔣萬安（右）與上海市長龔正在雙城論壇開幕式上握手合照。（新華社）

自2010年起延續至今，即便歷經政黨輪替與新冠疫情也未曾中斷過，更是當前兩岸唯一官方正式互動交流平台的台北—上海雙城論壇，今天一早突然傳出被迫緩辦的消息。

據悉，關鍵因素是台北市長蔣萬安一行原訂本周四啟程前往上海，但賴政府卻以「依規定審查」為由，不斷進行各種技術性杯葛，至今仍未同意北市府赴上海參加雙城論壇，北市府只好宣布不在9月舉辦。

台北市政府本月11日正式向內政部移民署遞件申請蔣萬安一行於9月25日至27日赴上海參加雙城論壇。一周後，陸委會副主委梁文傑在上周四例行記者會，公開表達對台北市政府的四個「提醒」：

一、訪團在陸期間行程及交流活動，以及與陸方簽署的文書與合作備忘錄等，應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範；

二、訪團在陸從事兩岸交流應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，如兩岸觀光等議題；

三、訪團在陸期間不得參加中共「三個八十周年」（對日抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年）等相關統戰活動，並應注意社會觀感以及維護台灣整體利益；

四、訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應該依規定於事前申報。

外界原預期，在附加這些條條框框的限制後，賴政府應會放行北市府赴上海參加本屆雙城論壇。儘管雙城論壇只是兩岸城市間交流，但此時蔣萬安能赴上海，多少還是能緩和兩岸緊張關係。

不料過去幾日，賴政府不僅遲遲未表態是否同意北市府參加雙城論壇，還不斷針對北市府預訂在本次論壇與上海簽署的兩項合作備忘錄（MOU）進行技術性杯葛，要求對MOU的內容、文字進行一些無關緊要的修改。

據了解，北市府將與上海簽署的兩項MOU並非敏感議題，一是汙水處理，一是技職教育。賴政府小動作不斷就是在向北市府傳達一個明確訊息：不樂見蔣萬安此時赴上海參加雙城論壇。但為什麼？

因為儘管中共針對抗日勝利80周年所舉辦的大閱兵已結束，中共中央總書記習近平並無任何直接涉台發言，但賴政府還是持續緊盯另外兩個八十周年：聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年。

賴清德今年3月13日提出的國安17條，當中一條就是「因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅」。在賴政府看來，蔣市府此時赴大陸出席雙城論壇，相關活動、發言很難完全不涉「三個八十周年」。

第80屆聯合大會「一般性辯論」將於9月23日登場，大陸國務院總理李強將出席。民進黨秘書長徐國勇所說不存在的「台灣光復節」則是10月25日，過了這兩個時間點，今年雙城論壇還有機會舉辦嗎？那就看賴政府是否有意讓緊繃的兩岸關係稍稍趨緩。

