快訊！雙城論壇緩辦 本月不登場

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。本報資料照 余承翰
臺北市政府表示，本屆雙城論壇原規劃於9月舉行，惟評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備。經完整考量，雙方決定不在9月辦理。

市府強調，雙城論壇是目前兩岸唯一持續推動的官方交流平台，具有高度指標性意義，從合作備忘錄（MOU）、到主論壇及分論壇的主題及內容等細節事項，皆需經過反覆溝通，避免流於形式主義或僅為辦而辦。

北市府朝「辦得早不如辦得好」方向，經周全評估及充分溝通，決定雙城論壇不在9月舉行，等各項溝通更周延、籌備時間更充裕、細節規劃更完善；後續確定的活動日期及相關資訊，市府將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告。

知情人士指出，「兩岸關係越是艱困時，交流越需穩健與周全。」在面對複雜多變的兩岸局勢時，市府堅持「急事緩辦」，不因外界時間壓力降低標準，而是以市民利益與城市長遠發展為優先，確保論壇能真正促進理解、累積互信，並為市民帶來具體而有意義的成果。

北市府表示，雙城論壇的精神是「雙城好、兩岸好」。秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，市府將持續推進台北與上海之間的交流合作。

