快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇禁談觀光 藍批雙標

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。圖／聯合報系資料照片
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。圖／聯合報系資料照片

台北上海雙城論壇將在本月廿五至廿七日登場，據了解，北市府截至上周五尚未收到陸委會審核通過公文。不過對於陸委會副主委梁文傑日前提醒市府，交流應避免涉及中央權責，如兩岸觀光等，引發藍議員不滿，他們以過去民進黨執政縣市與大陸交流例子，痛批賴政府雙標；綠議員則要求市府應公開行程，非全盤聽從上海意見。

雙城論壇舉辦在即，陸委會先前提醒北市府，論壇應聚焦市政交流，避免涉事屬中央事項，如兩岸觀光等議題，且不得參加中共三個八十周年等相關統戰活動等。

國民黨議員王欣儀質疑，監察院長陳菊、賴清德總統在高雄、台南執政時，也曾會見上海市長、國台辦主任等，也曾提及觀光合作、多交流等議題，如今卻限制北市府，就是「雙標」。她強調，觀光是城市命脈、民生養分，放眼國際，東京、首爾、新加坡都在拚觀光，用城市交流吸引更多人潮、更多商機，只有台灣的民進黨政府自己設限、綁手綁腳，「民進黨是得雙城論壇恐懼症，怕到只能禁止？」

民進黨議員許淑華指，雙城論壇已是行之有年的公開行程，但蔣萬安上任以來，市府都不願提早公開行程，完全沒有展現對等，搞得好像密室協商。她呼籲市府既然有心交流，就應公開要去談什麼、簽什麼合作，並適時表達盼中方可停止共機擾台，捍衛主權，否則現階段什麼都聽命於上海，恐讓蔣市府淪為中共的統戰樣板。

雙城論壇

延伸閱讀

台商突收移民署要求說明未領定居證 陸委會：盡快回覆

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

台39間高中有共產黨組織？梁文傑：年輕人對共產主義有幻想很正常

相關新聞

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原計畫上午核可

台北上海雙城論壇原訂25日（本周四）在上海登場，不過台北市政府22日早上表示，今年要簽訂的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完...

雙城論壇遭卡關延期舉辦 藍議員點這原因：今年恐辦不成…

原訂周四登場雙城論壇因北市府遲未收到陸委會審核通過公文，今天宣布延期舉辦，議員曾獻瑩指出，中央跟市府顯然溝通不順暢，成為...

雙城論壇延期 郝龍斌：辦得早不如辦得好

台北上海城市論壇延期，引發議論。國民黨主席候選人郝龍斌表示，不清楚延期的原因，但「辦得早，不如辦得好」，且在舉辦過程中，...

談雙城論壇延期 侯友宜：溝通交流是最佳選擇

針對台北市府原規畫於9月舉辦的雙城論壇確定延期，且過去曾遭陸委會質疑涉及中央權責，新北市長侯友宜今表示，兩岸之間最重要的...

藍議員批中央卡雙城論壇 綠：與北市府玩兩面手法

雙城論壇確定延期，國民黨台北市議員詹為元質疑中央刻意刁難，限制兩岸交流。民進黨發言人吳崢表示，支持陸委會做適當了解與把關...

「處處給北市府穿小鞋」 賴士葆：部會想讓雙城論壇辦不下去

雙城論壇緩辦震驚各界，國民黨立委賴士葆批評，賴政府嘴巴上喊不排斥交流，但其實處處給台北市府穿小鞋，連觀光都要管；其實可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。