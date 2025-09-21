曾文生感嘆：台電無法自行決定電價

經濟部拍板調漲民生電價，台電董事長曾文生昨否認漲電價是為以價制量，更哀嘆「台電是一間價格沒辦法自己決定的公司」，台電每次調漲電價會被不同角度檢視，但都會虛心向社會大眾說明。

新北市長侯友宜昨批中央對整個能源政策毫無方向，再生能源補不上來，用煤發電對健康不佳，夏天用電量大增卻只會漲電價，直接衝擊商家及小市民。

今夏供電吃緊，高雄興達電廠燃氣新二號機組爆炸不久，林口電廠一號燃煤機組破管，加上林口二號、興達新一號機組停擺，台電九月十七日預告備轉容量率「無法保六」，除通報各電廠警戒，備用機組也全都啟動，並向民間買電、買儲能，但夜尖峰電力備轉容量率仍一度掉到百分之三點八。

曾文生說，興達新一號機組現已完成安全檢查，十九日已向高市府申請核可，待審查通過即可重新啟動。

高雄市政府表示，會要求台電公司再提供更完整的檢查及處置結果，並全面檢測零組件規格，再確認是否核可。

台電說，興達新一號機原就預計今年十二月商轉，且早在今年六月就接受調度。興達新二號機則預定今年十一月底、十二月初上線接受調度，明年三月商轉，今年七月廿八日開始試運轉氣渦輪機及發電機，並未趕工。

曾文生說，台電調漲電價，會被以不同角度檢視，但都虛心面對。更嘆，「台電雖然是一家公司，卻是一家價格沒辦法自己決定的公司」。

經濟部長龔明鑫昨天表示，平均電價漲百分之○點七一，影響物價幅度可能只有百分之零點零多，影響算是小。