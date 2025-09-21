快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

曾文生感嘆：台電無法自行決定電價

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺王昭月蔡晉宇／連線報導
台電董事長曾文生出席興達電廠事故原因說明會。 記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生出席興達電廠事故原因說明會。 記者劉學聖／攝影

經濟部拍板調漲民生電價台電董事長曾文生昨否認漲電價是為以價制量，更哀嘆「台電是一間價格沒辦法自己決定的公司」，台電每次調漲電價會被不同角度檢視，但都會虛心向社會大眾說明。

新北市長侯友宜昨批中央對整個能源政策毫無方向，再生能源補不上來，用煤發電對健康不佳，夏天用電量大增卻只會漲電價，直接衝擊商家及小市民。

今夏供電吃緊，高雄興達電廠燃氣新二號機組爆炸不久，林口電廠一號燃煤機組破管，加上林口二號、興達新一號機組停擺，台電九月十七日預告備轉容量率「無法保六」，除通報各電廠警戒，備用機組也全都啟動，並向民間買電、買儲能，但夜尖峰電力備轉容量率仍一度掉到百分之三點八。

曾文生說，興達新一號機組現已完成安全檢查，十九日已向高市府申請核可，待審查通過即可重新啟動。

高雄市政府表示，會要求台電公司再提供更完整的檢查及處置結果，並全面檢測零組件規格，再確認是否核可。

台電說，興達新一號機原就預計今年十二月商轉，且早在今年六月就接受調度。興達新二號機則預定今年十一月底、十二月初上線接受調度，明年三月商轉，今年七月廿八日開始試運轉氣渦輪機及發電機，並未趕工。

曾文生說，台電調漲電價，會被以不同角度檢視，但都虛心面對。更嘆，「台電雖然是一家公司，卻是一家價格沒辦法自己決定的公司」。

經濟部長龔明鑫昨天表示，平均電價漲百分之○點七一，影響物價幅度可能只有百分之零點零多，影響算是小。

影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

興達電廠爆炸起火案，台電昨公布調查結果，指新二號機二─二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線，有個法蘭（flange，連結機械...

興達電廠監工太鬆散…專家：台電看文件審查就過關 瑕疵非常嚴重

台電昨直指興達電廠爆炸原因，疑因燃氣新二號機組管路未使用正確規格的法蘭墊片導致，並坦承過去施工檢查過於依賴承包商的自檢與文件，顯示監督制度有漏洞。

新聞眼／台電工安頻出包 人民才真的委屈

台電昨天公布興達電廠爆炸起火原因，歸咎統包聯盟未使用正確規格的法蘭墊片，但「消失的墊片」疑雲未解，台電自曝監督與安全管制漏洞，讓燃氣發電安全遭質疑。正值經濟部宣布調漲民生電價，台電董事長曾文生卻感歎「台電是一家價格沒辦法自己決定的公司」，彷彿滿腹委屈，其實真正委屈的是所有台灣人。

台中人好怕！法蘭墊片消失釀興達爆炸 中火新機組才失火又用同款零件

高雄興達電廠燃氣機組9日爆炸，台電今公布調查結果，坦承法蘭接頭墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」...

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現...

