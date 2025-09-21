新聞眼／台電工安頻出包 人民才真的委屈

台電昨天公布興達電廠爆炸起火原因，歸咎統包聯盟未使用正確規格的法蘭墊片，但「消失的墊片」疑雲未解，台電自曝監督與安全管制漏洞，讓燃氣發電安全遭質疑。正值經濟部宣布調漲民生電價，台電董事長曾文生卻感歎「台電是一家價格沒辦法自己決定的公司」，彷彿滿腹委屈，其實真正委屈的是所有台灣人。

台電一年虧損四千多億，政府雖一再撥補，因收購昂貴的再生能源，捨棄便宜的核電不用，以致財務破洞愈補愈大。經濟部前天宣布微漲民生電價，百姓被無端漲價，也無法自己決定，只能任由被台電「拔毛」，是何等無辜。

台電連年累積巨額虧損，如今微調電價連牙縫都塞不了，全是民進黨政府非核家園下的能源結構所致。這套能源結構豢養了綠金權貴，衍生數不清的綠能弊案，也毀壞了這美麗多山的寶島環境，留給全民無限慨嘆。

今夏電力供應吃緊，興達電廠爆炸的工安事故雪上加霜，昨天初揭的事故原因，讓全民對台電的工安信心遭受重擊。整起事故背後，反映台電內部結構性的壓力；如果不是缺電與趕工壓力，檢修工序為何無法徹底執行？是什麼原因讓高層似乎只求供電穩定，而忽略工安？

最近瀕臨缺電危機，一部機組出包，就需動用數部除役的備用機組發電補洞，台電幾乎是全體總動員，連除役的備用燃煤機組都派上用場，整個電力調度似乎在走鋼索般令人提心吊膽，這鋼索似乎到了斷線邊緣。試問，台電能有多少「好運氣」，讓進行中的機組工程平安順利？