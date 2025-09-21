興達電廠監工太鬆散…專家：台電看文件審查就過關 瑕疵非常嚴重

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋王昭月／高雄報導
高雄市消防局九月十七日火場調查時，法蘭撐開後，確認已無墊片殘留。圖／台電提供
高雄市消防局九月十七日火場調查時，法蘭撐開後，確認已無墊片殘留。圖／台電提供

台電昨直指興達電廠爆炸原因，疑因燃氣新二號機組管路未使用正確規格的法蘭墊片導致，並坦承過去施工檢查過於依賴承包商的自檢與文件，顯示監督制度有漏洞。

學者專家則批評，墊片雖小，卻是工安守門員，台電監工鬆散，是非常嚴重的瑕疵。

台電提供合格的法蘭墊片安裝方式示意圖。圖／台電提供
台電提供合格的法蘭墊片安裝方式示意圖。圖／台電提供

台電昨公開新二號機安裝測試的時間軸，顯示機組安裝時，管內法蘭先按規定使用臨時墊片，今年一月先做水壓測驗前檢查，由統包商提報檢查結果給台電審核，二、三月依序做熱燃料及常溫燃料管路水壓試驗，同樣由統包商自檢，再由台電到場驗證。

台電提供的合格墊片外觀，應為一．五毫米，耐油、不含石棉成分。圖／台電提供
台電提供的合格墊片外觀，應為一．五毫米，耐油、不含石棉成分。圖／台電提供

今年四月，統包商吹淨管路並拆除盲板、臨時墊片，換裝金屬墊片；五月二度吹淨管路，檢查完成後復原系統；但這兩項作業均由統包商自檢後提文件送審，台電未派員到場檢視。至五月廿六日做氣密測驗時，台電人員才到場驗證。九月九日爆炸意外，調查人員發現新二號機墊片竟消失不見。

台電昨坦承以往太過依賴承包商的自檢與文件送審，未來將要求台電派員「現場見證」墊片更換，確認為正規材質與正確安裝，才允許進入下階段施工。

正修科技大學電機系主任陳正義表示，法蘭的墊片雖是薄薄一片，卻是防止氣體外洩的關鍵零件，尤其面對可燃性氣體，墊片角色更重要，安裝及更換墊片是非常嚴謹的工序，稍有差錯，後果就非常嚴重。

陳正義說，在興達電廠的天然氣加熱器，天然氣絕不能稍有洩漏，墊片不是單純的小零件，而是守門員；在燃氣電廠這種高風險場域的施工，監管人員一定要親自盯場，確認承攬商照標準作業程序執行；從這次事件來看，台電選擇相信廠商，過於大意。

台船資深工程人員指出，法蘭墊片材質多樣，用途包含防漏、緩衝、連接、防震、防水，少了它就無法密封，螺絲鎖也鎖不緊，尤其在天然氣機組中，墊片須承受高溫高壓，施工需要高度專業，人員要有專業證照，並非隨便找人就能施工；這次台電最大的問題在於監造過於鬆散，「怎會只用文件審查就過關，這是非常嚴重的瑕疵」。

