興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

興達電廠爆炸起火案，台電昨公布調查結果，指新二號機二─二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線，有個法蘭（flange，連結機械部件間的盤狀結構）疑因奇異、中鼎公司合組的統包聯盟未使用正確規格墊片，導致九日首度進行熱燃料試運轉時，天然氣洩漏爆炸起火，墊片因高溫融損已無殘留，已取螺栓送驗，並要求統包聯盟十月底前提出肇因分析及墊片來源等報告。

議員批評驗收與趕工壓力恐才是關鍵

高雄市議員邱于軒痛批台電將事故原因指向承攬商施工疏失，卻未追究自己驗收與監督責任，她日前就接獲台電內部爆料，事故原因含機組震動、施工不當及墊片品質三項，墊片品質更是主要原因，「如果不是這次爆炸，真相不會浮出檯面」，驗收過程與趕工壓力恐怕才是關鍵，台電應全面檢討工安與供電政策。

台電董事長曾文生坦言，此事故暴露施工監督與安全管制的漏洞，「會把溫度變化的影響列入風險點，重新檢視全系統，加強施工見證與物料管理。」後續會依合約規範，若確認統包聯盟在施工環節有疏失，將依法求償與處分。

曾文生昨率總經理王耀庭等高階主管，在興達電廠公布九日新二號機爆炸調查結果，也還原新二號機從安裝到測試的時間軸。曾文生說，事故集中在ＧＴ二二天然氣加熱器天井區，損傷範圍有限，主機體與其他機組未受重大影響；為安全起見，二號機將在完成全面檢查前暫停使用天然氣加熱器，避免類似情況發生。

法蘭墊片是安裝在法蘭間的金屬墊片，是防止氣體外洩的關鍵零件。台電表示，法蘭之間應安裝符合標準的金屬墊片，可耐四百度以上高溫，新二號燃氣機組七月廿五日至九月八日使用約四十度冷燃料運轉超過二百小時，測試正常，顯示當時墊片確實存在；但九月九日爆炸意外後，拆卸螺栓卻未發現墊片，疑是統包聯盟未使用正規墊片，導致高溫狀態下天然氣外洩燃燒爆炸。

台電副總經理鄭慶鴻說，出問題的法蘭本應安裝金屬纏繞墊片，材質為鋼材包覆石墨，耐高壓且耐熱超過四百度，但爆炸隔天，台電人員查看未見墊片，十七日高雄市消防局火調人員撐開螺栓依然沒發現，「統包聯盟若使用正確規格墊片，不可能完全燒融」，問題很可能出在臨時墊片換裝正式墊片的環節。

圖為消防人員火場調查。圖／台電提供

台電承認依賴承包商自檢與文件送審

台電表示，墊片供應商為新加坡公司，實際產地仍在溯源，上周已發函要求統包聯盟針對所有管閥、法蘭與墊片全面盤點，十月底提出報告。至於外界質疑墊片是否品質不一，台電指興達新一號機、二—一號機組及台中電廠都屬同型機組，這次應屬於「個案施工錯誤」，並非大規模品質瑕疵。

不過，台電也承認過去檢查程序過於依賴承包商的自檢與文件送審，這次事故顯示制度有漏洞，未來將要求必須由台電工程人員「現場見證」墊片更換，確認為正規材質與正確安裝，才允許進入下一階段施工。