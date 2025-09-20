興達電廠火警原因出爐 陳其邁：確保安全才准試車

快訊

中央社／ 高雄20日電

台電公司今天公布興達電廠火警原因，為承攬商未使用正確規格墊片導致。高雄市長陳其邁今天說，已接到台電公司的檢討報告，會聘外部專家共同檢視，確保安全無虞才准予試車。

興達電廠9月9日新2號機2-2號氣渦輪機發生火警，台電公司今天上午在興達電廠召開記者會，說明火警原因，是因為是承攬商未使用正確規格的墊片導致。

陳其邁今天下午出席「2025高雄奶茶節」並接受媒體聯訪表示，高雄市政府專案小組日前召開首次會議，首要決議就是要確保安全無虞，包括市府勞工局、經發局、環保局、消防局等局處審查，務必確保安全無虞才會准予試車。

陳其邁並說，市府已接到台電公司的檢討報告，將聘請包括外部專家共同檢視這份報告，另外包括外界質疑的零配件規格部分，也要求台電必須符合安全規範。

他並指出，針對興達火災應變，台電公司也有提出相關檢討報告，專案小組也點出包括行政聯繫或火災應變等有所不足之處，在專案小組審查裡會逐一檢視是否有改善機制，如果有任何安全疑慮，就不會同意新2號機試車。

「2025高雄奶茶節」今天在鹽埕區大勇路舉行，陳其邁攜手知名法國網紅Anna共同調製限定特調「雄喝飲」，為活動揭開序幕。現場匯集逾70家奶茶與美食品牌，搭配親子互動遊戲、創意體驗活動及限定優惠，吸引民眾參與。

台電 陳其邁

