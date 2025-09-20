台中人好怕！法蘭墊片消失釀興達爆炸 中火新機組才失火又用同款零件

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠（中火）新建燃氣機組工程。圖／台電提供
台電台中電廠（中火）新建燃氣機組工程。圖／台電提供

高雄興達電廠燃氣機組9日爆炸，台電今公布調查結果，坦承法蘭接頭墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」；台中電廠（中火）新建燃氣機組4日火災，承攬商、法蘭等零件與興達廠相同，令台中民眾憂心。對此，台電表示，興達火災改善措施將同步展開至中火，並全力配合台中市府依法檢查。

台電表示，台中電廠新建燃氣機組工程因4日電氣室內的變壓器冒煙起火燃燒，至今停工受檢中；台電現正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，將於完成調查報告後對外說明。台中市政府作為台中電廠的地方主管機關，依法啟動相關檢查，台電全力配合。

台電說明，台中電廠運轉工作都與市府密切聯繫並受相關規範管理，台中電廠提供台中市穩定電力，日常工作包括發電運轉、電廠運轉等，都與市府密切聯繫互動，環保排放資訊也24小時全天候連線台中市環保局，各項工作皆依法及市府相關管理規範辦理。

高雄市消防局17日進入電廠進行火調，發現法蘭間沒有墊片。圖／台電提供
高雄市消防局17日進入電廠進行火調，發現法蘭間沒有墊片。圖／台電提供

台電 中火 台中市 興達電廠

