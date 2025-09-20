興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」，電廠所在地永安的民代得知後認為，台電雖要負起責任，但其主要負責監督，施工主要仍由奇異公司及中鼎公司負責，質疑奇異及中鼎該被查清楚。

鹽田里長柯男烈質疑，台電雖否認墊片使用中國大陸製零件，但奇異、中鼎團隊所使用的設備零件供應商來自韓國、新加坡、澳洲等國，但這些國家有生產這樣的墊片嗎？還是墊片仍舊是由中國生產製造？他認為台電在這次事故中也算是受害者，應該要好好追究奇異及中鼎公司的責任。

台電表示，經查墊片供應商為新加坡公司，至於實際產地是否涉及中國製造，仍在溯源調查中。統包聯盟（奇異公司與中鼎公司）已接獲正式要求，須針對所有管閥、法蘭與墊片全面盤點並提出報告。

不過受電廠爆炸波及的周邊地方居民至今台電仍未談妥賠償，台電預計今晚由副總孫禹華與周邊6里的里長說明事故調查結果，下周二派興達電廠廠長洪貴忠向地方再次說明，而永安居民也提出台電應召開地方說明會讓居民參與。

據地方居民表示，台電在事故發生後，近日已挨家挨戶清查盤點鄰損情況，台電人員也有拍照記錄房屋受損情形，但並未向居民說明該如何賠償、賠償多少，希望屆時地方說明會能面對面講清楚。

據了解，後續賠償責制任可能落到中鼎公司頭上，但居民也十分不滿中鼎公司的態度，認為中鼎公司自從新建電廠工程以來「對地方不聞不問」，無論是施工噪音、施工車輛進出造成的揚塵，都嚴重影響居民居住安寧。

且近期台電啟用緊急備用機組，讓原本沒在運作的燃煤機組再次冒出陣陣煙霧，都令永安居民憂心汙染問題，居民稱過去長期以來都是地方在承受電廠帶來的影響和風險，但近期啟用緊急機組又再次聞得到臭味，希望台電應建立補償機制。