興達電廠墊片疑雲 台電下通牒：限統包聯盟10月底提完整報告

高雄興達電廠新2號機9日試運轉天然氣外洩釀成火警，台電揭「消失的墊片」是主因，天然氣加熱器法蘭接合面應安裝金屬纏繞墊片，但在事故後兩度檢查均未發現墊片殘留。台電認定，統包聯盟在安裝程序上未使用正確規格墊片，導致天然氣高溫狀態下外洩燃燒。

台電副總經理鄭慶鴻指出，事故點本應安裝金屬纏繞墊片，該材質為鋼材包覆石墨，耐高壓且耐熱超過400度，事故隔天9月10日清晨，台電人員到場查看，未見墊片，17日高雄市消防局再次火調，撐開螺栓依然沒有發現。

鄭慶鴻表示，統包聯盟在施工過程中若使用正確規格墊片，不可能在事故後憑空消失，原因是墊片是金屬製，且在20顆螺栓鎖緊包覆下，不可能完全「燒融消失」，因此唯一解釋是「沒有正確安裝」。

鄭慶鴻認為，問題很可能就出在「換裝環節」，統包聯盟在水壓試驗後未確實更換正式金屬墊片，而後續氣密試驗雖然通過，但已埋下隱患。

依台電監造計畫，水壓與氣密試驗都有台電見證，但墊片換裝過程僅依靠統包自行檢查並提交文件，台電僅「文件審查」，並未現場監造。

鄭慶鴻承諾，未來制度將補強，凡是天然氣系統墊片安裝，必須停工由台電人員現場確認，才能進入下一步工序，避免再次因施工瑕疵釀禍。

台電並強調，天然氣加熱器是這次事故的風險來源，後續不僅要針對墊片換裝程序強化，也會邀請專家學者進行全面安全評估，建立更嚴謹的防護機制。

此外，台電承諾加強區域巡檢、提升人員安全管制，並在安全措施確定完備前，不會重新啟用天然氣加熱器。

至於墊片究竟是在何種步驟、何種原因下「消失」，仍需進一步科學分析。已要求統包聯盟在10月底前提交完整事故分析報告，並釐清物料來源。