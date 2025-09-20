快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

台電稱承攬商墊片不合規疏失重大 議員批卸責：驗收失職才是關鍵

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台電今將事故指向承攬商使用不合規法蘭墊片。記者郭韋綺／翻攝
台電今將事故指向承攬商使用不合規法蘭墊片。記者郭韋綺／翻攝

台電今公布興達電廠新2號機火警調查結果，將事故原因歸咎於承攬商施工疏失，未使用合格密封墊片，引發外界質疑。高雄市議員邱于軒直言，真正主因恐不只是施工問題，台電高層的驗收與趕工壓力才是關鍵，呼籲台電管理階層應正面回應，並全面檢討工安供電政策。

邱于軒表示，早在上周就接獲內部爆料，事故原因的推論包含三項，機組震動、施工不當及墊片品質問題，其中「墊片品質」才是主因。然而台電新聞稿卻僅指出承攬商未採用正確規格的密封墊片，對外強調是施工疏失，讓人質疑是否刻意淡化問題。

她強調，第一線基層員工早已發現，新一號與二號機組在操作時有「品質明顯落差」，因此才會有員工選擇向外界爆料。但因為面對龐大的電力缺口與上級壓力，現場人員被要求「趕、趕、趕，緊、緊、緊」，根本沒有餘裕停下來做完整檢修。即使反映也未獲重視，高層只求配合經濟部「全力供電」的指示，讓基層敢怒不敢言。

「如果不是這次大爆炸，真相根本不會浮出水面。」邱于軒指出，基層員工在害怕與憤怒之下選擇爆料，是因為他們知道問題不只出在包商，而是整體驗收機制與監督出了漏洞。

她認為，除了對承攬商究責求償，台電也應全面清查奇異公司承包工程的原料品質，並釐清台電管理階層是否在驗收過程中失職。她呼籲，台電高層應出面負責，不能只把責任推給包商。

邱于軒強調，能源轉型與電力供應固然重要，但必須回歸專業、落實工安與勞安，才能確保供電安全「只有真正重視品質與安全，台灣的能源基礎才不會在一次又一次的趕工中留下隱憂」。

台電董事長曾文生今南下興達電廠召開事故調查報告說明會。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生今南下興達電廠召開事故調查報告說明會。記者劉學聖／攝影
興達發電廠外觀。記者劉學聖／攝影
興達發電廠外觀。記者劉學聖／攝影
高雄市議員邱于軒（右）今天批評台電卸責，將責任全推給承攬商。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員邱于軒（右）今天批評台電卸責，將責任全推給承攬商。記者徐白櫻／攝影

台電 供電 工安 興達電廠

延伸閱讀

高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

按鈴申告了！柯志恩提告民進黨造謠 駁大峽谷地主是「自家特助」

「密集巡查」高市府拍防美濃農地盜採砂石影片 她酸：以前都在睡覺？

相關新聞

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

興達電廠爆炸起火案，台電昨公布調查結果，指新二號機二─二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線，有個法蘭（flange，連結機械...

興達電廠監工太鬆散…專家：台電看文件審查就過關 瑕疵非常嚴重

台電昨直指興達電廠爆炸原因，疑因燃氣新二號機組管路未使用正確規格的法蘭墊片導致，並坦承過去施工檢查過於依賴承包商的自檢與文件，顯示監督制度有漏洞。

台中人好怕！法蘭墊片消失釀興達爆炸 中火新機組才失火又用同款零件

高雄興達電廠燃氣機組9日爆炸，台電今公布調查結果，坦承法蘭接頭墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」...

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現...

影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，電廠在黑夜中火光竄起引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭...

興達電廠墊片疑雲 台電下通牒：限統包聯盟10月底提完整報告

高雄興達電廠新2號機9日試運轉天然氣外洩釀成火警，台電揭「消失的墊片」是主因，天然氣加熱器法蘭接合面應安裝金屬纏繞墊片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。