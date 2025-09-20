快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月郭韋綺／高雄即時報導
台電火調發現法蘭撐開後，原本夾在中間的「墊片」竟不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝
台電火調發現法蘭撐開後，原本夾在中間的「墊片」竟不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災。

台電指出，出事的是新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線。一個法蘭安裝時，承攬商未依照正確規範使用墊片，成為整起事故的導火線。雖然主發電設備本體並未受損，但燃氣系統一旦出現破口，後果難以想像。

事故發生後，台電與承攬廠商立即展開細部調查，並要求全面檢討改善。除針對新2-2號機進行處理，也同步清查其餘新機組，確認並無相同狀況，為避免再度發生，台電強調將強化墊片安裝的檢驗程序，並在安全措施完備前暫停使用天然氣加熱器。

台電強調，事故影響範圍主要限於天然氣加熱器周邊，主發電機組並未受損。不過，外界關切的焦點不只在於單一設備的安全性，而是整體工程監管與品質控管。

經檢視，與事故相關的新2號機2-1號氣渦輪機，以及新1號機均已排除風險，運轉安全無虞，火災檢討報告已於19日送交高雄市政府，待市府同意後，台電將恢復試運轉作業。

事故發生後，市場傳出「中國低價法蘭混充原廠貨」的說法，質疑不肖業者可能以改標方式謀利。對此，台電嚴正澄清，興達新建燃氣機組的統包廠商為奇異與中鼎公司，天然氣系統的永久管線、法蘭與墊片均由奇異提供。根據奇異來函，其供應商來自澳洲、韓國與新加坡等地，與中國無涉。

台電今天召開事故調查報告說明會。記者王昭月／翻攝
台電今天召開事故調查報告說明會。記者王昭月／翻攝

台電今天召開事故調查報告說明會。記者王昭月／翻攝
台電今天召開事故調查報告說明會。記者王昭月／翻攝

興達電廠爆炸追肇因，台電今天指出統包聯盟未使用正規法蘭密封墊片。記者郭韋綺／翻攝
興達電廠爆炸追肇因，台電今天指出統包聯盟未使用正規法蘭密封墊片。記者郭韋綺／翻攝

興達電廠爆炸追肇因，台電今天指出統包聯盟未使用正規法蘭密封墊片。記者郭韋綺／翻攝
興達電廠爆炸追肇因，台電今天指出統包聯盟未使用正規法蘭密封墊片。記者郭韋綺／翻攝

符合規格的墊片。記者郭韋綺／翻攝
符合規格的墊片。記者郭韋綺／翻攝

爆炸 台電 興達電廠

延伸閱讀

電價平均漲0.71% 政院：漲完住宅電價仍較日韓低

告別74支電桿日常！2.6億台中霧峰這條路電纜下地重鋪10月施工

陳其邁談高雄市長綠營初選 盼彼此坐下協調

南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

相關新聞

台中人好怕！法蘭墊片消失釀興達爆炸 中火新機組才失火又用同款零件

高雄興達電廠燃氣機組9日爆炸，台電今公布調查結果，坦承法蘭接頭墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」...

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現...

影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，電廠在黑夜中火光竄起引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭...

興達電廠墊片疑雲 台電下通牒：限統包聯盟10月底提完整報告

高雄興達電廠新2號機9日試運轉天然氣外洩釀成火警，台電揭「消失的墊片」是主因，天然氣加熱器法蘭接合面應安裝金屬纏繞墊片，...

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

高雄興達電廠新2號機本月9日天然氣外洩爆炸起火，台電初步調查顯示肇因出在天然氣加熱器後端法蘭接頭的墊片問題，研判事故源於...

高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。