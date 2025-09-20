高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災。

台電指出，出事的是新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線。一個法蘭安裝時，承攬商未依照正確規範使用墊片，成為整起事故的導火線。雖然主發電設備本體並未受損，但燃氣系統一旦出現破口，後果難以想像。

事故發生後，台電與承攬廠商立即展開細部調查，並要求全面檢討改善。除針對新2-2號機進行處理，也同步清查其餘新機組，確認並無相同狀況，為避免再度發生，台電強調將強化墊片安裝的檢驗程序，並在安全措施完備前暫停使用天然氣加熱器。

台電強調，事故影響範圍主要限於天然氣加熱器周邊，主發電機組並未受損。不過，外界關切的焦點不只在於單一設備的安全性，而是整體工程監管與品質控管。

經檢視，與事故相關的新2號機2-1號氣渦輪機，以及新1號機均已排除風險，運轉安全無虞，火災檢討報告已於19日送交高雄市政府，待市府同意後，台電將恢復試運轉作業。

事故發生後，市場傳出「中國低價法蘭混充原廠貨」的說法，質疑不肖業者可能以改標方式謀利。對此，台電嚴正澄清，興達新建燃氣機組的統包廠商為奇異與中鼎公司，天然氣系統的永久管線、法蘭與墊片均由奇異提供。根據奇異來函，其供應商來自澳洲、韓國與新加坡等地，與中國無涉。 台電今天召開事故調查報告說明會。記者王昭月／翻攝

台電今天召開事故調查報告說明會。記者王昭月／翻攝

