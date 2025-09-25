本就人力短缺…川普政府大幅調漲H-1B簽證費 美國醫師荒恐加劇

美國川普政府大幅調漲H-1B簽證申請費用，引發醫療團體憂心此舉恐造成美國醫療人力短缺問題惡化。

美國H-1B簽證申請費用將從現行最高4500美元，大幅提高至10萬美元。H-1B簽證讓美國雇主能聘請科技、工程、醫療與學術等領域的外國專業人才。

路透社報導，美國醫療體系普遍以H-1B簽證招募國際醫學畢業生與受過國外專業訓練的醫師與醫護人員。美國家庭醫師學會（AAFP）指出，國際醫學畢業生占美國家庭醫師人數逾2成，且多半服務於偏遠地區。

美國醫學會（AMA）警告，簽證費若高達10萬美元，將嚴重阻斷國際醫師來美途徑。美國醫學會會長穆卡瑪拉（Bobby Mukkamala）指出：「美國本來就面臨醫師荒，若讓國際醫師難以來美受訓及執業，意味著患者必須等更久、跑更遠才能獲得醫療照護。」

醫院與醫師團體也示警，此次調漲恐大幅減少外國訓練醫師進入美國體系，醫院人手吃緊，進一步導致專科醫師減少、國內醫護負擔加重。

美國醫院協會（AHA）強調，醫院仰賴H-1B簽證計畫填補醫護人力缺口、確保各地區醫療照護權益。該協會呼籲，針對醫療人員應予以簽證費調漲豁免。