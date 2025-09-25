憂H-1B措施再變！美新創業轉攻這簽證「拿綠卡管道更明確」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國川普政府大動作調整H-1B簽證措施，不僅將費用提高到10萬美元，還改以技能與薪資作為抽籤依據，令美企新創陷入人才危機。路透
美國川普政府大動作調整H-1B簽證措施，不僅將費用提高到10萬美元，還改以技能與薪資作為抽籤依據，令美企新創陷入人才危機。業界警告，難以承擔成本與不確定性已開始凍結招聘，更擔心是否還有下一波衝擊，只能尋求替代方案，其中O-1簽證在新創圈特別受歡迎。

法律科技公司Alma專門提供新創簽證建議，創辦人兼執行長馬拉特（Aizada Marat）直言，公司已有員工因簽證受阻無法赴美，讓她不得不暫停計畫。創投人士指出，政策不確定性使新創難以進行長期投資與人力規畫，「大家都在擔心，是否還有下一波衝擊」。

以奧斯汀、亞特蘭大和丹佛等城市為例，軟體工程師平均年薪為13萬至15萬美元，再加上10萬美元簽證費的額外成本，聘用成本幾乎翻倍。相較之下，亞馬遜、谷歌、微軟等大型科技公司更能承擔成本，差距恐進一步拉大。

多數創辦人表示，若H-1B簽證愈發稀缺且昂貴，他們不會增加僱用美國員工。馬拉特透露在LinkedIn發布職缺時，9成應徵者來自海外，美國本土人才往往缺乏所需的高階技能。

馬拉特強調，新創只能憑實力選才，因此將轉向其他簽證，其中O-1因允許具「傑出能力」者在美工作最長三年，特別受歡迎。

AI瀏覽器新創公司Composite受訪則稱受到新規影響較小，因為公司主要已仰賴O-1和EB-1簽證。Composite創辦人兼執行長Yang Fan Yun告訴商業內幕，這些簽證「提供更多彈性，並有更清晰的永久居留途徑（即綠卡）」。

另有創業者乾脆不再為員工申辦美國簽證，而是直接在海外聘用相同人才，以降低成本。Archy共同創辦人拉特（Jonathan Rat）就表示，未來新員工仍會被錄用，但只能留在海外工作。

業界警告，若H-1B制度持續收緊，美國可能錯失下一個OpenAI或Anthropic誕生。

