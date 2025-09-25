美H-1B簽證 將先給高薪人才

川普政府23日提議大幅調整H-1B簽證的篩選方式，新制度將以職缺要求的技能水準和薪資為簽證分配基準，取代目前的隨機抽籤，藉此給予薪資較高人才優先地位。

根據聯邦公報相關通知，一旦拍板定案，如果H-1B簽證全年申請數量超過8.5萬件的法定上限，支付高薪雇主的申請將獲得較高權重。調整篩選方式目的是加強保護美國人，避免他們面臨外國勞工的不公平薪資競爭。

不過，這項提案並非以薪資為簽證分配唯一基準，而是會把每名參加篩選的勞工，根據勞工部調查分成四個薪資級距，中籤機率隨著薪資水準而異。落在最高薪資級距─即平均年薪達到16萬2,528美元者，將有四次抽籤機會，落在最低級距的人只有一次。敲定法規的過程可能費時數月甚至數年，聯邦公報的通知暗示2026年抽籤可能改採新規，意味新規會在3月登記期前準備就緒。

川普政府近來加強聚焦於H-1B計畫，上周五宣布21日起要求企業每年為H-1B簽證支付10萬美元，隨後又澄清這項規定只適用於新簽證。這筆費用和以薪資為基準的簽證新篩選方式，都可能面臨法律挑戰。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）23日接受彭博資訊訪問時，批評川普政府對H-1B簽證收取10萬美元申請費的決定，認為此舉為加州企業帶來不確定性和難以預測的變數，並透露他正評估這項決定是否合法。

邦塔說：「我們會評估是否違法，如果我們不認同的政策在法律上站得住腳，我們不會發起挑戰，但如果不合法，我們會這麼做。」

摩根大通執行長戴蒙表示，川普對H-1B簽證收取10萬美元新費用，讓小摩等業者「措手不及」，難以快速評估潛在影響。小摩經濟學家分析顯示，這筆費用可能導致每月移民工作許可最多減少5,500份。

另據路透訪問企業創辦人、創業投資人和移民律師後得到的回覆，矽谷和其他地區企業高層因應川普政府對H-1B勞工收取高額新簽證費用，已開始討論把其他工作移至海外的可能性，意味這項政策可能適得其反。