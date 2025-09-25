快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美H-1B簽證 將先給高薪人才

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

川普政府23日提議大幅調整H-1B簽證的篩選方式，新制度將以職缺要求的技能水準和薪資為簽證分配基準，取代目前的隨機抽籤，藉此給予薪資較高人才優先地位。

根據聯邦公報相關通知，一旦拍板定案，如果H-1B簽證全年申請數量超過8.5萬件的法定上限，支付高薪雇主的申請將獲得較高權重。調整篩選方式目的是加強保護美國人，避免他們面臨外國勞工的不公平薪資競爭。

不過，這項提案並非以薪資為簽證分配唯一基準，而是會把每名參加篩選的勞工，根據勞工部調查分成四個薪資級距，中籤機率隨著薪資水準而異。落在最高薪資級距─即平均年薪達到16萬2,528美元者，將有四次抽籤機會，落在最低級距的人只有一次。敲定法規的過程可能費時數月甚至數年，聯邦公報的通知暗示2026年抽籤可能改採新規，意味新規會在3月登記期前準備就緒。

川普政府近來加強聚焦於H-1B計畫，上周五宣布21日起要求企業每年為H-1B簽證支付10萬美元，隨後又澄清這項規定只適用於新簽證。這筆費用和以薪資為基準的簽證新篩選方式，都可能面臨法律挑戰。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）23日接受彭博資訊訪問時，批評川普政府對H-1B簽證收取10萬美元申請費的決定，認為此舉為加州企業帶來不確定性和難以預測的變數，並透露他正評估這項決定是否合法。

邦塔說：「我們會評估是否違法，如果我們不認同的政策在法律上站得住腳，我們不會發起挑戰，但如果不合法，我們會這麼做。」

摩根大通執行長戴蒙表示，川普對H-1B簽證收取10萬美元新費用，讓小摩等業者「措手不及」，難以快速評估潛在影響。小摩經濟學家分析顯示，這筆費用可能導致每月移民工作許可最多減少5,500份。

另據路透訪問企業創辦人、創業投資人和移民律師後得到的回覆，矽谷和其他地區企業高層因應川普政府對H-1B勞工收取高額新簽證費用，已開始討論把其他工作移至海外的可能性，意味這項政策可能適得其反。

H-1B

延伸閱讀

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

相關新聞

H-1B簽證費大漲嚇壞印度旅客 捕捉混亂瞬間「數十乘客緊急衝下飛機」

震驚的航空乘客，拍攝了數十名同行乘客在得知川普對H-1B簽證徵收高達10萬元費用後，緊急下飛機的瞬間。

美H-1B簽證 將先給高薪人才

川普政府23日提議大幅調整H-1B簽證的篩選方式，新制度將以職缺要求的技能水準和薪資為簽證分配基準，取代目前的隨機抽籤，...

美H-1B效應…這些國家擬推「特別措施」讓人才棄美投奔

美國總統川普將提高H-1B簽證費到10萬美元，激起全球「搶才大戰」，英國、歐洲、中東及亞洲等希望推出特別措施，吸引擁有專...

H-1B簽證價格飆漲 矽谷更多工作可能移往海外

川普總統19日宣布對H-1B簽證收費10萬元，目前在矽谷、矽谷以外的企業高層間引發討論，有可能把更多工作移往海外，川普該...

勞工部嚴查企業濫用H-1B 追查薪資與工作條件

勞工部宣布，將對「濫用」H-1B簽證雇用具備專業技能的外國公民來美工作的雇主與企業展開調查。

H-1B效應…全球掀搶才大戰 韓媒：新規豁免條款可能成白宮談判籌碼

美國總統川普將提高H-1B簽證費到10萬美元，激起全球「搶才大戰」，英國、歐洲、中東及亞洲等希望推出特別措施，吸引擁有專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。