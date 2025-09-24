H-1B效應…全球掀搶才大戰 韓媒：新規豁免條款可能成白宮談判籌碼

美國總統川普將提高H-1B簽證費到10萬美元，激起全球「搶才大戰」，英國、歐洲、中東及亞洲等希望推出特別措施，吸引擁有專業技術的優秀人才「棄美投奔」。但韓媒分析，川普的H-1B簽證新規也包含一項豁免條款，可能成為川普政府的談判籌碼，南韓和印度便傳出希望在談判中納入簽證配額。

對多數科技人才以及規模較小的公司來說，要雇主出10萬美元還是一個很高的門檻，也會帶給勞工自己是否受歡迎的壓力。Syz投資長孟樵指出，這對英國、歐洲或是杜拜、中國大陸都可能是個機會，因為美國發給工作簽證變得更嚴格。

南韓已要求內閣尋找利用美國簽證政策調整、吸引科學家和工程師的方式，英國傳出有意取消部分高階專業人士工作簽證費用，中國大陸也將推出新簽證類別，吸引擁有嫻熟科學、科技、工程及數學技能的人力。

不過，川普簽署的H-1B簽證費行政命令中，包括能斟酌免除某些企業或產業高額簽證費的豁免條款，第一條（c）款指出，「若國土安全部長酌情認定，以H-1B專業職業簽證獲聘的外籍人士，符合國家利益，且不致威脅到美國安全或福祉，則依據第（a）款及（b）款實施的管制措施，可不適用於個別外籍人士、企業所有的外籍人士，或整個產業的外籍人士」。

這代表若美國政府准許，整個產業或個別企業可望不必支付10萬美元的H-1B申請費。分析師認為，川普可能把這項規定，當成與科技及金融業、或者與印度等國談判時的「王牌」。

美國數據顯示，從去年10月到今年6月期間，「科技七雄」有五家名列獲得H-1B簽證數的前十名，包括亞馬遜、微軟、Meta、蘋果及Google，金融業則有摩根大通及Deloitte分居第八及第十名。

美國業界人士猜測，川普政府可能以H-1B簽證費豁免權為餌，要求企業對國內投資，或要求金融機構提供低利貸款。

分析師也認為，由於印度取得的H-1B簽證數占總數的70%以上，中國大陸約占10%，川普政府也可能以H-1B簽證費為貿易談判的籌碼。先前韓媒報導，南韓希望從美國獲得固定的簽證配額，彭博資訊也引述知情人士指出，印度本周與美國磋商貿易事宜，將提出放寬數千名勞工入境限制的要求。