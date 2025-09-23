規則再調整？川普擬取消H-1B簽證隨機抽籤制 改高薪工作優先

在白宮上周宣布對H-1B簽證收取10萬美元費用後，川普政府23日提議大幅調整H-1B簽證遴選方式，新程序將根據職位需要的技能水準及薪資決定如何分配簽證，取代現有隨機抽籤制度。

根據聯邦公報（Federal Register）相關通知，如果拍板定案，在H-1B簽證全年申請案件超過8.5萬件法定上限的情況下，新程序將給予支付高薪雇主的申請較高權重。通知指出，調整遴選方式用意是加強保護美國人，避免美國人面臨外國勞工的不公平薪資競爭。

川普1月就職美國總統後發起全面打擊移民的行動，近來把焦點轉向大受科技與外包公司歡迎的H-1B計畫。川普政府19日表示，21日起要求企業每年為H-1B簽證支付10萬美元。這筆費用和以薪資為基準的新簽證遴選方式，都可能面臨法律挑戰。