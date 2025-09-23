可斟酌免除？10萬美元H-1B有豁免條款 分析家：可能是美國談判籌碼

美國總統川普簽署的10萬美元工作簽證（H-1B）申請費行政命令中，包括一項豁免條款，某些企業或產業可以斟酌免除。分析家指出，川普可能利用這項規定作為與科技及金融業，或者與印度及中國談判的「王牌」。

白宮9月21日宣布的H-1B簽證聲明中，第一條（c）款指出，「如果國土安全部長酌情認定，以H-1B專業職業簽證獲聘的外籍人士，符合國家利益，且不致威脅到美國安全或福祉，則依據第（a）款及（b）款實施的管制措施可不適用於個別外籍人士、企業所有的外籍人士，或整個產業的外籍人士」。這表示如果獲得美國政府准許，則整個產業或個別企業可能不必支付10萬美元的H-1B申請費。

一些分析家指出，川普政府大幅提高這項簽證費用，可能是為了增加政府與大型科技公司及金融業談判的籌碼。依據美國移民主管機關的數據，從去年10月到今年6月期間，亞馬遜取得的H-1B簽證數（10,044件）最多。「科技7雄」中，有5家公司名列H-1B排行榜的前10名，分別是亞馬遜、微軟（5,189件）、Meta（5,123件）、蘋果（4,202件）及Google（4,181件）等；金融業則有摩根大通（2,440件）及Deloitte （2,353件）分居第8及第10名。

美國業界人士猜測，川普政府可能以H-1B申請費豁免權為誘餌，要求企業對國內投資，或要求金融機構提供低利貸款。川普就任以來，就以終止政府合約和限制進出聯邦建築，施壓律師事務所提供價值數億美元的免費法律服務。

分析家並表示，H-1B申請費一事，也可能作為美國與中印貿易談判的籌碼；印度取得的H-1B簽證數占總數的70%以上，中國約占10%。