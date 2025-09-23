美設H-1B高牆多國趁勢補強 全球人才大洗牌

川普政府突如其來宣布對H-1B工作簽證徵收10萬美元費用，讓許多雇主、學生與外籍工作者措手不及。另一方面，韓國及歐洲多國擬趁機吸引外國人才，填補美國收緊移民後的缺口。

美聯社報導，白宮自19日宣布這項政策後，試圖向緊張不安的企業保證，這筆費用不適用於現有簽證持有人，也不會讓正在國外的H-1B員工因無法繳交10萬美元而困在境外。新政策自美東時間21日凌晨12時01分正式生效。

儘管政府出面安撫，部分企業仍建議員工暫時不要出國，直到政策細節更明朗。

歐巴馬政府時期的美國國籍暨移民局（USCIS）局長、現為Seyfarth律師事務所合夥人的羅德里格斯（Leon Rodriguez）說，目前還有一些基本問題沒答案，比如「這10萬美元要怎麼繳？一般政府機關收費都會有一套流程、收費表格等，但我們現在根本不知道實際作業辦法。」

以下為H-1B簽證計畫以及川普政府相關措施的重點整理：

● 什麼是H-1B簽證？誰會用到？

H-1B簽證由1990年「移民法」（Immigration Act）設立，是「非移民簽證」的一種，允許美國企業聘僱本地難以尋得的專業技術人才。這類簽證並非為想要永久留美的人設計，但部分持有人之後確實會透過轉換其他身分繼續留在美國。

H-1B讓企業得以雇用具專業技能與學士學位（或同等學歷以上）的外籍員工，有效期為3年，可再延長3年。凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家布朗（Stephen Brown）在今天的分析中提到，現有美國H-1B持有者約70萬人，隨行家屬約50萬人左右。

皮尤研究中心（Pew Research Center）數據顯示，自2012年起，逾6成H-1B簽證核發於電腦相關職務。

每年發放新簽證上限為6.5萬份，對碩博士以上學歷者額外配額2萬份，依抽籤決定歸屬。部分雇主如大學、非營利機構則得以豁免名額限制。皮尤研究中心指出，2023年核准的申請人，近3/4來自印度。

● 川普做了什麼？

白宮宣布向H-1B簽證收10萬美元（約新台幣305萬元）的申請費。現行申請費僅215美元（約新台幣6500元），另有其他較為低廉的行政手續費，這次調整幾乎在24小時內上路。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）最初表示，10萬美元費用將每年收取，累計最多達60萬美元。白宮隨後於20日澄清，10萬美元是一次性收費，不適用於現有H-1B持有人。

川普同時推出針對富有人士的「百萬美元金卡」簽證。

這些新措施預料將引發一連串訴訟，指控總統在大幅改革合法移民制度時繞過國會。

● 為何針對H-1B簽證？

批評者認為，H-1B簽證損及美國勞工權益，吸引外國人才以低薪取代美國科技業者。

白宮於19日發布聲明指出，「企業為了享有這項計畫所帶來的不正常低薪優勢，關閉自家IT部門、解雇本國員工，將工作外包給低薪的外籍勞工。」

偏左的經濟政策研究所（Economic PolicyInstitute）2020年報告指出，美國勞工部認證的H-1B職位中，有6成薪資低於市場中位數。

布朗表示，「很難反駁政府提出H-1B改革的必要性。」

加州大學戴維斯分校（UC Davis）全球移民中心主任貝利（Giovanni Peri）則說，雖然確實偶有雇主以中階工程師替換高薪美國員工，但濫用現象相對少見。他強調，「大多數H-1B持有人確實是美國難以招募的高度專業人才，他們提升了企業生產力與創新能力，促進整體經濟成長。」

● 此舉將帶來哪些影響？

布朗分析，多數大型科技公司或能負擔10萬美元的徵才成本，但強調：「高額費用對許多企業來說依舊難以承受。去年，醫療、零售和餐飲服務業合計占了1/4的H-1B簽證，這些產業的企業更可能因此望而卻步。」

他認為，配合其他川普政府限制移民的措施，H-1B費用調漲勢必壓縮美國勞動供給，並推升薪資水準。

像吳艾倫（Alan Wu，音譯）這樣的外國工作者同樣深感憂慮，並對川普一夕之間大舉變動H-1B政策感到震驚。他坦言：「現在請外國人變得又貴又有風險，讓我對自己的留美計畫感到憂慮。」

在印度旁遮普邦（Punjab）經營顧問公司的辛赫（Navneet Singh）直言，這波H-1B調整將重創印度赴美移民數。「川普是想壓縮新進技術移民，避免他們搶走美國人的飯碗。但結果將會是美國生產成本上升。」

他補充說，這樣的政策有利於法國、荷蘭、德國和加拿大等競爭對手國家。

●哪些企業最受衝擊？

康乃爾科技校區（Cornell Tech）院長暨副教務長莫里賽特（Greg Morrisett）認為，創業公司和小型企業受新制影響最鉅，因為「他們根本無力負擔這樣的費用」。這些企業未來極可能選擇遷往歐洲或亞洲。

他說：「大型科技公司很可能將一部分營運與職位外移其他國家。過去也曾因為愛爾蘭祭出稅務優惠，導致總部大量搬遷至當地。」

莫里賽特補充：「下個亞馬遜（Amazon）、下個谷歌（Google）很可能因此選擇別的地方創業，美國便無緣孕育下一世代科技領袖。」

● 國際搶才大戰開打

路透社報導，川普這項政策意外為其他國家創造了機會，韓國、英國、德國等已準備趁勢吸引流失或原本打算赴美的人才。

總統秘書室室長姜勳植已指示各部會，研究如何利用美國的新政策，來吸引國外科學家與工程師。事實上，作為三星和LG故鄉的韓國，近來面臨人才外流困境，特別是人工智慧（AI）專家。韓國政府去年9月啟動名為K-Tech Pass的新簽證，專門針對全球百大名校畢業的外籍工程師，目標2030年前發放1000張。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也在考慮針對全球頂尖人才廢除部分簽證費用。德國資訊商業通訊新媒體公會（Bitkom）負責人羅雷德（BernhardRohleder）也說：「美國新政策，或將成為德國和歐洲吸引國際頂尖人才的契機。」