川普提高H-1B簽證費激起全球搶才大戰 黃仁勳、奧特曼怎麼說？

川普將提高H-1B簽證費到10萬美元，激起全球搶人才大戰。英國、歐洲、中東及亞洲等地區都希望把握機會，吸引擁有專業技術的優秀人才「棄美投奔」。輝達執行長黃仁勳談到此議題時表示，移民一直是美國能得到「最聰明頭腦」的關鍵，OpenAI執行奧特曼也說，「我們需要讓最聰明的人進到美國」。

南韓已要求內閣尋找利用美國簽證政策調整、吸引科學家和工程師的方式，英國傳出有意取消部分高階專業人士的工作簽證費用，中國大陸也將推出新的簽證類別，吸引擁有嫻熟科學、科技、工程及數學技能的人力。

對多數科技人才以及規模較小的公司來說，要雇主出10萬美元還是一個很高的門檻，另也有是否受歡迎的心理感受。Syz投資長Charles-Henry Monchau認為，六位數美元的費用，「對美國要能創新，絕對是個痛苦」。

他指出，對英國、歐洲或是杜拜、中國大陸都可能是個機會，因為美國發給工作簽證變得更加嚴格。他說：「這是其他許多國家的黃金機會，開門歡迎海外的專家和工作人員。」

英國AI新創公司Cleo執行長Barney Hussey-Yeo說，他上周末起已直接收到逾千封訊息，寄信人多為考慮離開美國的高度技術專業人士，這群人畢業於頂尖大學、主修電腦科學，現在效力於精英的科技公司。

然而，黃仁勳和奧特曼在宣布輝達將投資OpenAI 1,000億美元時，被問及川普提高H-1B簽證費問題，黃仁勳說，「我們想讓所有最聰明的頭腦都到美國來，也牢記移民是美國夢的基礎」，「我們代表美國夢。對我的公司而言，移民真的非常重要。對我們國家的未來，也真正重要」。

不過，黃仁勳與奧特曼都肯定川普政府改革H-1B簽證，黃仁勳說，「我很高興看到川普總統正在有所作為」，奧特曼也認為，政府定出費用，對他而言似乎是好的，而且簡化了流程。