美調漲H-1B簽證費 黃仁勳盼頂尖人才進入美國
針對美國政府調漲H-1B簽證申請費用，輝達執行長黃仁勳今天表示，希望最聰明的人都能來到美國，樂見總統川普採取行動；移民是美國夢的基石，「移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也非常重要」。
美國企業長期透過H-1B簽證計畫聘用外國專業人士、尤以STEM（科學、技術、工程、數學）人才為多；來自南非的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也曾持有H-1B簽證。
根據美國國籍暨移民局（USCIS）資料，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）及臉書母公司Meta等大型科技公司，都高度依賴H-1B簽證。
美國政府對H-1B簽證新徵收一次性10萬美元（約新台幣302萬元）申請費，預料將對企業的聘用產生影響。
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天接受財經媒體CNBC訪問表示，移民是美國夢的基石，「我們代表的就是美國夢，我認為移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也非常重要」。
他指出，希望最聰明的人才都能來到美國，樂見川普（Donald Trump）所採取的行動。
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）同樣表示，「我們需要讓最聰明的人才進到這個國家。」為吸引頂尖人才，簡化流程並提供財務誘因「對我來說是件好事」。
美國政府的H-1B簽證新規引起兩極反應。Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）21日在社群平台X發文表示，H-1B簽證的新政策「是一個很好的解決方案」。
哈斯汀認為提高H-1B簽證費用，意味未來H-1B簽證只會流向真正重要的高價值職位，同時修正抽籤制度的問題。
不過，創投家派翠科夫（Alan Patricof）告訴紐約時報（New York Times），「在過去10年裡，我所投資的公司沒有一家能負擔得起這筆費用」。
外界一般認為，大型科技公司在特定情況下能夠負擔費用，但新創與中小企業可能無力承擔。
