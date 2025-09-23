快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

美調漲H-1B簽證費 黃仁勳盼頂尖人才進入美國

中央社／ 舊金山22日專電
輝達執行長黃仁勳（路透）
輝達執行長黃仁勳（路透）

針對美國政府調漲H-1B簽證申請費用，輝達執行長黃仁勳今天表示，希望最聰明的人都能來到美國，樂見總統川普採取行動；移民是美國夢的基石，「移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也非常重要」。

美國企業長期透過H-1B簽證計畫聘用外國專業人士、尤以STEM（科學、技術、工程、數學）人才為多；來自南非的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也曾持有H-1B簽證。

根據美國國籍暨移民局（USCIS）資料，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）及臉書母公司Meta等大型科技公司，都高度依賴H-1B簽證。

美國政府對H-1B簽證新徵收一次性10萬美元（約新台幣302萬元）申請費，預料將對企業的聘用產生影響。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天接受財經媒體CNBC訪問表示，移民是美國夢的基石，「我們代表的就是美國夢，我認為移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也非常重要」。

他指出，希望最聰明的人才都能來到美國，樂見川普（Donald Trump）所採取的行動。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）同樣表示，「我們需要讓最聰明的人才進到這個國家。」為吸引頂尖人才，簡化流程並提供財務誘因「對我來說是件好事」。

美國政府的H-1B簽證新規引起兩極反應。Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）21日在社群平台X發文表示，H-1B簽證的新政策「是一個很好的解決方案」。

哈斯汀認為提高H-1B簽證費用，意味未來H-1B簽證只會流向真正重要的高價值職位，同時修正抽籤制度的問題。

不過，創投家派翠科夫（Alan Patricof）告訴紐約時報（New York Times），「在過去10年裡，我所投資的公司沒有一家能負擔得起這筆費用」。

外界一般認為，大型科技公司在特定情況下能夠負擔費用，但新創與中小企業可能無力承擔。

H-1B

延伸閱讀

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

券商複委託交易動能強 國泰證「全市場、Retail」雙冠王

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

相關新聞

美調漲H-1B簽證費 黃仁勳盼頂尖人才進入美國

針對美國政府調漲H-1B簽證申請費用，輝達執行長黃仁勳今天表示，希望最聰明的人都能來到美國，樂見總統川普採取行動；移民是...

10萬美元申請H1B簽證 美國務院：不影響簽證更新的費用

美國總統川普日前宣布，企業必須支付10萬美元申請H1B專業人士簽證，美國國務院21日發出聲明指出，這只包含21日之後新申...

H-1B風暴 衝擊印度IT產業…美企每年恐支付140億美元費用

美國大幅提高H-1B工作簽證申請費，恐重創印度規模高達2,800億美元資訊科技（IT）服務業，使業者重新評估商業模式。美...

英擬取消頂尖人才簽證費

英國首相施凱爾正考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引世界級科學家、學者和數位專家赴英，協助促進經濟成長。

英全球頂尖人才簽證擬免費 對決美H-1B天價費用

英國首相施凱爾正考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引世界級科學家、學者和數位專家赴英，協助促進經濟成長。此舉與...

整理／川普政府推天價簽證！H-1B哪裡特別？2國申請占逾8成

美國總統川普宣布調整H-1B簽證申請費用，雇主須支付的金額，從原本的1500美元（約台幣4.5萬元）大漲至10萬美元（約台幣302萬元），希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。《聯合新聞網》為你整理H-1B簽證是什麼、申請要求和流程，和簽證新規可能造成的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。