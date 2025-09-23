10萬美元申請H1B簽證 美國務院：不影響簽證更新的費用

美國總統川普日前宣布，企業必須支付10萬美元申請H1B專業人士簽證，美國國務院21日發出聲明指出，這只包含21日之後新申請的H1B簽證；國務院也指出，10萬美元的費用不包含在21日之前已經簽發的簽證，也不影響更新簽證的費用。

此外，國務院也指出，10萬美元是一次性的申請費用，非年費。

川普19日簽署公告（Proclamation），要求企業支付10萬美元來申請H1B專業人士簽證，引發爭議，同時也造成不少誤解。

國務院21日做出說明指出，10萬美元的費用只包含在美東時間9月21日之後送出申請的H1B專業人士簽證，也包括2026年的抽籤。

國務院也指出，總統的公告內容不包括任何在美東時間9月21日之前送出申請的H1B專業人士簽證，也不改變任何簽證更新延期的費用；總統的公告不會影響到既有簽證持有者進出美國的狀況。

至於美國商務部長盧特尼克日前說企業必須每年付出10萬美元的費用，國務院也做出澄清，指10萬美元是一次性的申請費用。