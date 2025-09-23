快訊

英擬取消頂尖人才簽證費

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

英國首相施凱爾正考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引世界級科學家、學者和數位專家赴英，協助促進經濟成長。

此舉與美國總統川普大幅提高H-1B簽證費的做法形成鮮明對比。

英國金融時報（FT）引述一名知情官員報導，施凱爾的提案擬為畢業於全球前五大名校或曾贏得國際權威獎項的專業人才免除簽證費，「將相關費用降至零」。

英國全球人才簽證計畫於2020年推出，目前的申請費用為766英鎊（約台幣3.11萬元），申請人的伴侶和子女也須支付相同費用，通常還須負擔每人每年1,035英鎊（約台幣4.2萬元）的醫療附加費。這種簽證不要求綁定特定雇主，能提供快速通往英國永久居留資格的途徑。

該政策的討論由英相的商業顧問錢卓拉與科學大臣瓦蘭斯共同主持的「全球人才工作小組」主導，旨在簡化被形容為官僚噩夢的現行簽證流程，更精準地吸引高端人才。與此同時，政府官員指出，財政大臣里夫斯也正在審視稅制，計劃消除不利於吸引全球人才的因素。

簽證 英國 科學家

