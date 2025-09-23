H-1B風暴 衝擊印度IT產業…美企每年恐支付140億美元費用

美國大幅提高H-1B工作簽證申請費，恐重創印度規模高達2,800億美元資訊科技（IT）服務業，使業者重新評估商業模式。美國企業也得不到什麼好處，估計每年將支付約140億美元簽證費。

美國總統川普19日簽署文告，自21日起對H-1B簽證收取10萬美元費用，料將使印度塔塔顧問服務公司（TCS）和Infosys等IT外包業者，重新評估數十年來的商業模式。

印度IT服務業正苦於因應地緣政治緊張升溫、客戶削減IT支出，此舉對該產業而言，無疑是個打擊。

消息傳出，拖累印度股市Nifty 50指數22日下跌0.5%，寫本月最大單日跌幅；Nifty IT指數同日重挫3%；印度最大外包商TCS、Infosys、HCLTech和Wipro，也跌約3%。

印度外包公司和美國科技業，大量使用H-1B簽證引進海外技術人才。美國截至2023年9月的財政年度，印度員工占全數H-1B受益人逾70%。

同時間，印度IT產業每年2,830億美元的營收中，約57%來自美國，長期受惠於美國工作簽證計畫與美企外包軟體和商業服務。印度IT產業約有20%的員工位於美國，其中二到三成持有H-1B簽證 。

美國簽證新規也迫使印度總理莫迪，須再次著手處理美國優先政策所帶來的影響。

印度商工部部長戈雅7月表示，對美貿易談判並未提及H-1B簽證在內的移民規則。印度外交部20日表示，印度本地科技產業，預期將和美國就未來發展方向進行磋商。

川普這項新規也料將增加美企成本，若依去年逾14.1萬張H-1B新簽證數量計算，接下來雇主每年恐須支付約140億美元，也可能促使企業加速擴張在印度的全球能力中心（GCC）。

印度全國軟體與服務業協會（Nasscom）說，此舉也將干擾「企業在岸外包計畫的連貫性」。通信公司Digital Sea執行長拉奧表示，若美企不能在岸外包，可能會尋求在印度等地擴大離岸業務。

分析師表示，簽證費新規對美企衝擊應不會太大，因僅適用於新申請案件，但警告，美國境內嫻熟技術員工供給吃緊，恐推高薪資、擠壓獲利。贊助最多H-1B工作簽證的美企如摩根大通、高知特（Cognizant Technology Solutions）和英特爾等，股價22日早盤走弱。