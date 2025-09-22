快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

英全球頂尖人才簽證擬免費 對決美H-1B天價費用

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英相施凱爾傳出考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引人才協助促進經濟成長。路透
英相施凱爾傳出考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引人才協助促進經濟成長。路透

英國首相施凱爾正考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引世界級科學家、學者和數位專家赴英，協助促進經濟成長。此舉與美國總統川普大幅提高H-1B簽證費至10萬美元的做法形成鮮明對比。

金融時報引述一名知情官員報導，施凱爾的提案擬為畢業於全球前五大名校，或曾贏得國際權威獎項的專業人才免除簽證費，「將相關費用降至零」。

英國全球人才簽證計畫於2020年推出，目前的申請費用為766英鎊（約台幣3.11萬元），申請人的伴侶和子女也須支付相同費用，通常還須負擔每人每年1,035英鎊（約台幣4.2萬元）的醫療附加費。這種簽證不要求綁定特定雇主，能提供快速通往英國永久居留資格的途徑。

該政策的討論由英相的商業顧問Varun Chandra與科學大臣Lord Patrick Vallance共同主持的「全球人才工作小組」主導，旨在簡化被形容為官僚噩夢的現行簽證流程，更精準地吸引到高端人才。

與此同時，政府官員指出，財政大臣里夫斯也正在審視稅制，計劃消除不利於吸引全球人才的因素，預計相關措施會納入秋季預算案。

截至2023年6月的一年內，英國全球人才簽證核發量較一年前大增76%，總數達到3,901份。

簽證 英國 科學家

延伸閱讀

英國正式承認巴勒斯坦國 強調哈瑪斯無權參與執政

美中爭霸 決戰核能發展

加澳英承認巴勒斯坦國…以色列政界炸鍋 內唐亞胡尚未發聲明

英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

相關新聞

美企哭暈！年付140億美元H-1B簽證費 但川普送了份大禮給別人

美國大幅提高H-1B工作簽證申請費，金額將暴漲1000%到令人咋舌的10萬美元（約台幣300萬元），根據金融時報報導，若...

整理／川普政府推天價簽證！H-1B哪裡特別？2國申請占逾8成

美國總統川普宣布調整H-1B簽證申請費用，雇主須支付的金額，從原本的1500美元（約台幣4.5萬元）大漲至10萬美元（約台幣302萬元），希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。《聯合新聞網》為你整理H-1B簽證是什麼、申請要求和流程，和簽證新規可能造成的影響。

英全球頂尖人才簽證擬免費 對決美H-1B天價費用

英國首相施凱爾正考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引世界級科學家、學者和數位專家赴英，協助促進經濟成長。此舉與...

美H-1B簽證費創天價 圖解最受衝擊國家與企業 會影響台灣嗎

美國川普政府19日宣布，H-1B工作簽證申請費從1500美元（約台幣4.5萬元）增至10萬美元（約台幣302萬元），21日起實施。部分科技公司在新規頒布後，立即要求持該簽證的員工20日前返美，且入境後不得再離開美國。

H-1B效應…美企大恐慌 官方說明僅適用首次申請者

在美國公告21日起將對H-1B工作簽證收取10萬美元費用後，美國企業陷入恐慌與混亂，緊急敦促人在海外且持有H-1B簽證的...

H-1B簽證天價引慌亂 白宮：僅適用首次申請者

美國川普政府十九日宣布，將對申請Ｈ─１Ｂ工作簽證收取十萬美元（約台幣三○二萬元）費用，並從廿一日開始實施。由於語焉不詳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。