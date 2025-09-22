H-1B簽證費新規掀混亂 海外員工匆忙返美搶入境

美國總統川普再度祭出移民政策重拳，將H-1B簽證申請費用提高至10萬美元，引發恐慌、混亂與不滿，持H-1B簽證的印度與中國員工被迫取消旅行計畫，緊急返回美國。

路透社報導，川普19日簽署行政命令，將H-1B簽證申請費提高至10萬美元（約新台幣302萬元），新規已於今天生效。

消息傳出後，科技公司與銀行急忙向旗下員工發出緊急通知，建議他們在美東時間今天0時01分前返回美國，且暫時不要離開美國。

白宮官員昨天澄清，這項新規僅適用於新申請人，已持有效H-1B簽證者及續簽者不受影響，但川普先前的聲明已震撼矽谷科技圈。

數名印度公民在舊金山機場表示，由於擔心新規生效後無法順利返美，他們不得不縮短假期。一名大型科技公司的工程師說：「現在的情況是我們必須在家庭與留在美國之間做出選擇。」

這名工程師的妻子也持有H-1B簽證，但她最終選擇回到印度照顧生病的母親。

匿名的消息人士透露，有幾名印度籍乘客在接獲相關資訊或公司通知後要求下機，導致航班延誤了3個多小時。他補充說，至少有5名乘客最終獲准下機。

在社群媒體流傳的影片顯示，有幾名乘客離開飛機。路透社無法獨立驗證這段影片的真實性。

在中國社群平台上，也有持H-1B簽證者分享自己緊急返美的過程，有些人剛抵達中國或其他國家就得匆匆離開。

一名女性在貼文中說：「我感到有些失望、悲傷和沮喪。」

她說，她登上從紐約飛往法國巴黎的航班後，飛機已經開始滑行，經與航空公司交涉後，機長同意返回登機口讓她下機。

她還說，當她接到公司要求海外員工立即返美的通知時，內心非常「震驚」，最終只能忍痛取消飛往法國與朋友見面的計畫。

一名在美居住10年的輝達（Nvidia）工程師告訴記者，他與妻兒原本在日本度假，聽到消息後立即改訂回程航班。

他說：「感覺很不真實，一切瞬息萬變。」

報導指出，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet及高盛（Goldman Sachs）等公司皆緊急向員工發送電郵，提供旅行建議。

知情人士透露，在確定受影響的人員後，亞馬遜向員工提供指南，稱目前持有H-1B簽證的員工無須採取任何行動。

國際商業機器公司（IBM）副董事長寇恩（GaryCohn）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示，一些恐慌情緒已經消退。

他說，新的行政命令引發恐慌，是因為人們不確定現有的H-1B簽證會發生什麼事，不過，現在看來問題已在週末解決。