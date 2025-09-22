整理／川普政府推天價簽證！H-1B哪裡特別？2國申請占逾8成

美國總統川普宣布調整H-1B簽證申請費用，雇主須支付的金額，從原本的1500美元（約台幣4.5萬元）大漲至10萬美元（約台幣302萬元），希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。《聯合新聞網》為你整理H-1B簽證是什麼、申請要求和流程，以及簽證新規可能造成的影響。

H-1B：美國最主要的工作簽證

H-1B簽證是美國簽發給從事「專業技術類工作」人士的簽證，屬非移民簽證，也是美國最主要的「工作簽證」類別，每年會發放8萬5千個名額，其中有2萬個優先名額屬於研究生或研究生以上學歷的申請人，另外6萬5千名額發給大學生或其他申請人。

持有H-1B簽證的人可以在美國工作3年，到期後可再延長3年，如果6年後身分還沒轉化，就必須要離開美國。

然而，每年申請的人數皆大大地超出配額，因此產生了「抽籤」的程序。在所有申請H-1B的人中隨機抽取，抽中沒抽中全憑運氣。過去10年來，申請H-1B的人數逐年提高，至2023年人數已達到近50萬人，因此要拿H-1B留在美國工作變得越來越困難。

申請人資格：至少要有學士學位和專業

H-1B簽證的申請人至少需要擁有「學士學位」及「其領域所需的所有專業許可」，必須證明有資格在美國期間從事的特定領域工作，其家屬可以就讀美國學校，但沒有就業資格。

對於雇主而言，需要證明其新H-1B勞工的就業不會影響美國勞工，且雇主在招聘H-1B勞工之前必須已尋找過美國勞工，該H-1B勞工也不能被安排在其他雇主的工作場所，如果該勞工想調動到另一間美國公司，新雇主必須重新申請H-1B。

H-1B簽證背後隱憂

H-1B簽證申請是要「由雇主代替員工提交」，需透過移民律師幫忙，雇主必須先提交ETA-9035表格，證明他們將向僱員支付和受僱美國勞工一樣高的薪資，獲得認證後，再提交I-129（非移工申請表）表格，一旦申請獲得批准，員工將在美國領事館處理簽證。如果申請人已提交身分變更申請，則他們有資格以當前的非移民身分留在美國。

正常情況下申請H-1B，大部分費用由雇主支付，員工通常不需要掏錢。但由於無法保證取得H-1B簽證，許多雇主不願意為勞工擔保，甚至看準勞工需要簽證，私下要求勞工簽不合理的工作條約、薪資待遇等，且簽證最長6年後需要重新申請，中間還需要離境並間隔一年，等於是變相強迫勞工換工作，造成年資、成就無法累積在同一公司，以上情況都是H-1B的隱憂。

費用大漲後續影響

目前全美約有50萬人持有H-1B工作簽證，其中來源國以印度（71%）和中國大陸（11.7%）的占比最重，企業人數則是以亞馬遜通訊最多，高達1萬人。簽證申請收取10萬美元，恐會造成美國企業難以引進技術勞工、引發法律訴訟等影響。